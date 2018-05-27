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В Бресте возле девятиэтажного дома обнаружили тело 14-летней школьницы

28.05.2018 11:31 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бресте возле девятиэтажного дома обнаружили тело 14-летней школьницы
Следственный комитет РБ

Как стало известно, тело девочки было обнаружено возле девятиэтажного жилого дома по бульвару Космонавтов в Бресте. По предварительной информации, школьница прыгнула с крыши здания.

В Бресте возле девятиэтажного дома обнаружили тело 14-летней школьницы Ребенок выпал из окна многоэтажки в Гродно

По словам официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия ИВАНЮКА, в данный момент следователи выясняют все обстоятельства гибели девочки. Проводится проверка.

В ходе осмотра места происшествия предсмертной записки специалистами обнаружено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Известно, что девочка училась в одной из школ Бреста и воспитывалась в социально-опасной семье.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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