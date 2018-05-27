В Бресте возле девятиэтажного дома обнаружили тело 14-летней школьницы

Как стало известно, тело девочки было обнаружено возле девятиэтажного жилого дома по бульвару Космонавтов в Бресте. По предварительной информации, школьница прыгнула с крыши здания.

По словам официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия ИВАНЮКА, в данный момент следователи выясняют все обстоятельства гибели девочки. Проводится проверка.

В ходе осмотра места происшествия предсмертной записки специалистами обнаружено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Известно, что девочка училась в одной из школ Бреста и воспитывалась в социально-опасной семье.