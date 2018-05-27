Специалисты гослесохраны за минувшие выходные ликвидировали 11 пожаров

Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства.

Из-за жаркой погоды в лесном фонде страны вновь осложнилась пожароопасная обстановка. За прошедшую неделю в лесном фонде было зафиксировано 13 лесных пожаров общей площадью 5,2 га, 11 пожаров произошли на выходных, пишет БЕЛТА.

Один из самых крупных лесных пожаров произошел в Орликовском лесничестве Копыльского опытного лесхоза. О возгорании сообщили местные жители. В тушение огня участвовали 25 работников лесной охраны и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 1 га. По предварительным данным, причиной возгорания стал человеческий фактор, отметили в пресс-службе Минлесхоза.

В ведомстве пояснили, что с наступлением пожароопасного сезона государственная лесная охрана перешла на усиленный режим работы.