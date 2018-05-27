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Специалисты гослесохраны за минувшие выходные ликвидировали 11 пожаров

28.05.2018 11:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Специалисты гослесохраны за минувшие выходные ликвидировали 11 пожаров
БЕЛТА

Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства.

Из-за жаркой погоды в лесном фонде страны вновь осложнилась пожароопасная обстановка. За прошедшую неделю в лесном фонде было зафиксировано 13 лесных пожаров общей площадью 5,2 га, 11 пожаров произошли на выходных, пишет БЕЛТА.

Специалисты гослесохраны за минувшие выходные ликвидировали 11 пожаров Более 90 нарушителей выявили в лесах Беларуси с начала года с помощью камер

Один из самых крупных лесных пожаров произошел в Орликовском лесничестве Копыльского опытного лесхоза. О возгорании сообщили местные жители. В тушение огня участвовали 25 работников лесной охраны и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 1 га. По предварительным данным, причиной возгорания стал человеческий фактор, отметили в пресс-службе Минлесхоза.  

В ведомстве пояснили, что с наступлением пожароопасного сезона государственная лесная охрана перешла на усиленный режим работы.

 

 
 
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Один из самых крупных лесных пожаров произошел в Орликовском лесничестве Копыльского опытного лесхоза.
 
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