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В Минске 66-летний мужчина упал в погреб и ждал помощи пять дней

28.05.2018 10:56 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске 66-летний мужчина упал в погреб и ждал помощи пять дней
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, спасателям поступил сигнал о том, что в погреб в доме на переулке Кабушкина в столице упал пожилой мужчина. Самостоятельно освободить его из плена было невозможно.

В Минске 66-летний мужчина упал в погреб и ждал помощи пять дней В Минске при обрушении подъемника для инвалидов в кафе погибла пенсионерка

Выяснилось, что мужчина упал в погреб глубиной 2,5 метра под балконом квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Он провел там около пяти дней, пока его дочь не обеспокоилась тем, что мужчина долгое время не отвечает на телефонные звонки. Когда женщина приехала домой к отцу, то обнаружила, что тот сидит в погребе.

Спасатели с помощью специального снаряжения вытащили мужчину на поверхность. Он был в тяжелом состоянии. С различными диагнозами, в том числе «обезвоживание», он был госпитализирован.

 
Теги: Минск
 
 
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Для того чтобы освободить пожилого минчанина из погреба понадобилась помощь сотрудников МЧС.
 
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