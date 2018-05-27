Трогательная история Альбара победила на конкурсе «Человек с собакой вдруг»

В течение двух недель на сайте «АиФ» продолжалось голосование на конкурсе «Человек с собакой вдруг». В результате победу одержала история пса Альбара , присланная в редакцию волонтером Натальей Поповой.

Альбар жил с хозяевами на протяжении восьми лет. Когда здоровье пса стало ухудшаться, хозяева списали его со счетов и фактически оставили на погибель. «Без еды, в возрасте, на самовыгуле ему было долго не протянуть», – описывает историю собаки Наталья Попова.

Волонтерами было принято решение перевезти пса в Минск. Однако в столице Альбар с тоской смотрел в сторону своего старого дома и в какой-то момент просто спрыгнул с балкона третьего этажа… Пес, наверное, родился в рубашке. Перелом лапы – и чудом остался жив.

На собаку было невозможно смотреть. Ей было больно и физически, и морально. Но со временем Альбар как будто поверил в себя, понял, что его лечат, приносят вкусную еду, играют, гладят. При всей любви к хозяину, которому было на него наплевать, он ожил.

Раньше в его глазах всегда жила печаль. Сейчас он весел. Он понял, что его любят. Теперь Альбар ждет своего нового хозяина: «Хозяин, отзовись! Я готов встретить и полюбить тебя. Я буду верным тебе всю оставшуюся жизнь!».

История Альбара набрала 4606 голосов и почти на 400 пунктов опередила еще один рассказ о непростой собачьей судьбе Лады (4211). В тройку лидеров также попала история собачки Герды (2653), которая стала хозяину «верным спутником лежания на диване, а хозяйке – незаменимой помощницей на кухне».

В заветную пятерку также попало трогательное посвящение в стихах псу Шеду (2075), а также история объединенной команды Мишки и Рекса (1343), которые круглосуточно несут дозор и преданно охраняют двор.

Победители конкурса получат сувениры от «АиФ» и призы от партнеров конкурса. Альбара, лидера голосования, редакция также отметит специальным знаком «Симпатяга». Лучшие, по мнению редакции, истории и фотографии будут опубликованы на страницах еженедельника.

«АиФ» поздравляет призеров конкурса, а также благодарит всех участников за проявленный интерес. С победителями в ближайшее время свяжутся представители редакции и расскажут о том, как будет проходить награждение.