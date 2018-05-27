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Женщина из Любаньского района хотела восстановить утерянные документы без штрафов, но теперь будет нести ответственность за ложный донос

28.05.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Любанским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней местной жительницы, подозреваемой в ложном доносе о совершенном в отношении нее преступлении.

Она обратилась в милицию с заявлением о том, что якобы на рынке в г.Минске неизвестное лицо порезало ее сумочку и похитило имущество с документами. В результате проведенных первоначальных следственных действий установлено, что история о пребывании женщины на рынке является вымышленной, а ее сумочка каких-либо повреждений не имеет. В действительности подозреваемая таким способом хотела восстановить утерянные документы без уплаты штрафных санкций.

Совершая заведомо ложный донос, граждане легкомысленно относятся к последствиям своих действий. В то время как они существенно нарушают права и законные интересы граждан, в отношении которых совершен донос, а также отвлекают сотрудников правоохранительных органов от служебной деятельности.

За совершение таких противоправных действий предусмотрены различные виды наказания вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. (ст.400 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Следственный комитет РБ

 
Теги: Минск
 
 
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Любанским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней местной жительницы, подозреваемой в ложном доносе.
 
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