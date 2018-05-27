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​Белорусские пограничники отмечают профессиональный праздник

28.05.2018 13:20 — Разное | ОНТ  
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100 лет охраны государственных рубежей. Важный юбилей и профессиональный праздник отмечают сегодня пограничники. Именно в этот день поставлена подпись под декретом «Об учреждении пограничной охраны». Торжества начались с возложения цветов к монументу Победы.

В знаковом месте собралось командование, офицеры Госпогранкомитета, пограничники и их семьи. Вспомнили историю, почтили память тех, кто, выполняя долг, принял на себя первый удар в 1941 году.

Здесь же сегодня стартовала юбилейная эстафета. Её участники побывают в 40 населённых пунктах белорусского приграничья, посетят каждое подразделение, встретятся с ветеранами и новым поколением воинов в зелёных фуражках. Завершится эстафета 22 июня в 4 часа утра в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».

От площади Победы колонна направилась к Острову Мужества и Скорби, где пограничники отдали дань памяти воинам-интернационалистам. Особая благодарность сегодня звучит и в адрес тех, кто знаковую дату встречает на боевом посту, и днём и ночью обеспечивая безопасность границы.

 
 
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100 лет охраны государственных рубежей. Важный юбилей и профессиональный праздник отмечают сегодня пограничники.
 
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