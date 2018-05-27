Три медали завоевали белорусы на юниорском ЧЕ по академической гребле во Франции

Три медали завоевали белорусские атлеты на юниорском чемпионате Европы по академической гребле во французском Гравлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Белорусская федерация гребли

Наиболее высокого результата добился Иван Брынза, который финишировал вторым, уступив сопернику из Германии Морицу Вольфу. Белорусский гребец также выполнил квалификационный норматив на участие в летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в октябре текущего года.

Бронзовыми призерами континентального первенства стали в двойке парной Егор Шлюпский и Владислав Локун. Наших гребцов опередили занявшие первое место британцы Джейк Оффилер и Джеймс Картрайт и серебряные призеры Филиппо Грациано и Николо Каруччи из Италии.

Под занавес чемпионата порадовала своим выступлением белорусская восьмерка. Женский экипаж в составе Инессы Сыс, Ольги Згурской, Вероники Гулевич, Алеси Дубровской, Евгении Кульбицкой, Юлии Кругликовой, Валерии Попериной, Ангелины Лысковской и рулевой Маргариты Николайчик занял третье место.

Всего в юниорском чемпионате Европы по гребле академической приняли участие 23 белорусских спортсмена.