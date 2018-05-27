ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три медали завоевали белорусы на юниорском ЧЕ по академической гребле во Франции

28.05.2018 13:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Три медали завоевали белорусские атлеты на юниорском чемпионате Европы по академической гребле во французском Гравлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Белорусская федерация гребли

Наиболее высокого результата добился Иван Брынза, который финишировал вторым, уступив сопернику из Германии Морицу Вольфу. Белорусский гребец также выполнил квалификационный норматив на участие в летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе в октябре текущего года.

Бронзовыми призерами континентального первенства стали в двойке парной Егор Шлюпский и Владислав Локун. Наших гребцов опередили занявшие первое место британцы Джейк Оффилер и Джеймс Картрайт и серебряные призеры Филиппо Грациано и Николо Каруччи из Италии.

Под занавес чемпионата порадовала своим выступлением белорусская восьмерка. Женский экипаж в составе Инессы Сыс, Ольги Згурской, Вероники Гулевич, Алеси Дубровской, Евгении Кульбицкой, Юлии Кругликовой, Валерии Попериной, Ангелины Лысковской и рулевой Маргариты Николайчик занял третье место.

Всего в юниорском чемпионате Европы по гребле академической приняли участие 23 белорусских спортсмена.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три медали завоевали белорусские атлеты на юниорском чемпионате Европы по академической гребле во французском Гравлене.
 
Новости дня
Новости разные
 
Конец мая в Беларуси будет жарким, июнь начнется с похолодания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика