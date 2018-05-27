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Агитплакат с президентских выборов нашел применение на крыше частного дома в Минском районе
В поселке Губичи (рядом с Раубичами) замечен самый патриотичный дом — его крыша накрыта гигантских размеров транспарантом с гербом Республики Беларусь. При внимательном рассмотрении оказалось, что это части агитплакатов последних президентских выборов в 2015 году — на нем читаются надписи «11 кастрычніка» и «Прэзідэнта… Беларусь».
Фото появилось сегодня в соцсетях, его автор оставил лишь краткий комментарий: «Хозяйственный мужик». И в самом деле патриотизм здесь ни при чем — владелец загородного дома таким образом решил проблему с гидроизоляцией кровли.
Если предположить, что транспарант ему достался бесплатно, то, по нашим подсчетам, ему удалось сэкономить как минимум 100 рублей на гидроизоляционной пленке, которую ему пришлось бы покупать под шифер.
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Крыша недостроенного загородного дома накрыта гигантских размеров транспорантом с гербом Республики Беларусь.
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