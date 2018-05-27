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Глава СК России призвал закрыть Instagram после "теракта в Ленинграде"

28.05.2018 13:12 — Разное | Tut.by  
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о том, что «Instagram надо закрывать», потому что при его помощи был «совершен теракт в Ленинграде». Ранее в ФСБ говорили, что взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года был организован через Telegram, сообщает РБК.


Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Фото: пресс-служба СК РФ

Выступая на съезде уполномоченных по правам детей, Александр Бастрыкин рассказал о том, что против России ведется информационная война и нужно смотреть на зарубежный опыт. «В Турции вместо Yandex, Google​​​ есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», — заявил глава СК.

«Мы говорим: давайте сократим формальную долгую процедуру закрытия сайтов и программ. Нет, мы тянем годами. И сейчас мне сказали, что Instagram подает в суд на государство. Это полное искажение ситуации», — сказал Бастрыкин.

РБК направил запрос во внешнюю пресс-службу Instagram в России.

13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать на территории России доступ к Telegram в связи с отказом его руководства передать ключи шифрования от переписки пользователей. ФСБ интересовали сообщения террористов, устроивших взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, в результате которого погибли 16 человек, а еще 60 пострадали. Как объяснили в ведомстве, связь с кураторами они поддерживали через Telegram.

Ленинграду было возвращено историческое название Санкт-Петербург 6 сентября 1991 года.

Также в ходе выступления Бастрыкин отметил, что только в Московском регионе в прошлом году 40 человек покончили жизнь самоубийством. «Пока мы с вами заседаем, ребенок остается один на один со своими проблемами. Как правило, это благополучные семьи. Дети одиноки в школе, в семье. И у них остается что? Интернет. А там суицид».

При этом глава СК отметил, что его младшему сыну 13 лет. «Я прихожу домой не раньше 10 вечера. Я не могу вырвать его от экрана компьютера. Наши дети в интернете, давайте что-то делать», — призвал Бастрыкин.

 
 
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Ранее в ФСБ говорили, что взрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года был организован через Telegram.
 
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