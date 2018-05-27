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В Пожарках горел сарай
28.05.2018 — Разное | Новости Волковыска
27 мая в 18.25 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в д. Пожарки Волковысского района.
В результате пожара уничтожена кровля и перекрытия, повреждены стены. Возгорание произошло по причине неосторожно брошенного окурка возле сарая.
Фото Волковысский РОЧС
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27 мая в 18.25 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в д. Пожарки Волковысского района. В результате пожара...
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