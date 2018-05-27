



27 мая в Доме культуры агрогородка Юбилейный впервые прошёл районный фестиваль-конкурс творческих семейных династий «Сваякi запрашаюць!».

Место проведения было выбрано не случайно – именно здесь, в агрогороде, живёт и трудится народный семейный ансамбль «Сваякi», ставший известным в республике благодаря победе в телевизионном фольклорном шоу – «Хата на хату». Совместное занятие каким-либо творчеством в семье делает будни яркими, объединяет и укрепляет тесные семейные узы. «Вместе на века – и в радости и в горе!» - утверждают «Сваякi». Именно это доказали участники фестиваля, которые соревновались в четырёх номинациях: вокальное, литературно-художественное, инструментальное и хореографическое творчество.

Бурачевские Мария и Александра из г.п.Красносельский посвятили свою песню папе. «Легко ли быть мамой?» - искали ответ в поэтическом номере семья Маркус из г.п.Россь. Поразили своим артистизмом и игре на музыкальных инструментах семья Шибутовичей из Волковыска.

Лилия Мороз и Недвецкая Тамара подарили зрителям минуты наслаждения от пения белоруской народной песни «а капелла».

Были оформлены выставки семейных работ в фойе Дома культуры. Все победители получили подарки от организаторов и партнёров фестиваля-конкурса, сообщает сайт Волковысского районного Центра культуры и народного творчества.











