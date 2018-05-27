ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Победа «Цементника», ничья «ЛІКа» и поражение «Смены». Итоги четвертого тура

28.05.2018 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Победа «Цементника», ничья «ЛІКа» и поражение «Смены». Итоги четвертого тура

В минувшие выходные состоялись матчи четвертого тура чемпионата Гродненской области по футболу.

В субботу волковысская «Смена» на новом домашнем стадионе ОАО «Красносельскстройматериалы» уступила гродненской «ЖКХ» с минимальным счетом 0:1. Кадровые проблемы тому виной. У гостей отличился Энтони.

Зельвенская «Чайка» наведалась в Мосты и проиграла 2:0.

Остальные матчи состоялись в воскресенье.

В Сморгони местные «Медведи» уступили «Лиде» 0:3.

«Слоним-Сити» покуражился над «Гроднолифт» 9:1.

Волковысский «ЛІК» сыграл вничью 1:1 с «Ошмянами». Причем хозяева оказались в роли догоняющих, пропустив на 62-й минуте гол в свои ворота и восстановив равновесие спустя восемь минут усилиями Александра Песняка. Еще дважды перекладина и штанга спасли ворота гостей от неминуемого гола, а на большее у волковычан не хватило времени.

В Дятлово «Белая Русь» уступила «ПК им. В.И. Кремко» 0:4.

А красносельский «Цементник» дома уверенно переиграл ФК «Щучин» 5:1. На 33-й минуте бомбардир цемзаводчан Евгений Василевский открыл счет в матче (1:0). С таким счетом на табло команды ушли на перерыв.

После перерыва болельщиков ожидал град голов. На 53-й минуте Александр Асташенков делает счет 2:0. Спустя три минуты щучинец Виктор Севко сокращает разрыв в счете 2:1. Еще через три минуты Александр Савоняка увеличивает превосходство хозяев 3:1. В последующие двадцать пять минут на поле шла позиционная борьба, завершившаяся под занавес матча  триумфом красносельчан. На 84-й минуте Евгений Василевский оформляет дубль, и ещё через четыре минуты Виталий Гребенюк ставит победную точку в матче 5:1 и «Цементник» продолжает лидировать в чемпионате.

 

 

Чемпионат Гродненской области по футболу стартует 9 мая 

 

 

С побед стартовали волковысские дружины в чемпионате Принеманья по футболу

 

 

В Волковыске стартовал футбольный сезон 

 

 

«Цементник» продолжает лидировать в чемпионате

 

 

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшие выходные состоялись матчи четвертого тура чемпионата Гродненской области по футболу. В субботу волковысская «Смена» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Хойниках Mitsubishi при развороте не пропустил Volkswagen: пострадала 2-летняя девочка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика