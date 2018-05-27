Победа «Цементника», ничья «ЛІКа» и поражение «Смены». Итоги четвертого тура





В минувшие выходные состоялись матчи четвертого тура чемпионата Гродненской области по футболу.

В субботу волковысская «Смена» на новом домашнем стадионе ОАО «Красносельскстройматериалы» уступила гродненской «ЖКХ» с минимальным счетом 0:1. Кадровые проблемы тому виной. У гостей отличился Энтони.

Зельвенская «Чайка» наведалась в Мосты и проиграла 2:0.

Остальные матчи состоялись в воскресенье.

В Сморгони местные «Медведи» уступили «Лиде» 0:3.

«Слоним-Сити» покуражился над «Гроднолифт» 9:1.

Волковысский «ЛІК» сыграл вничью 1:1 с «Ошмянами». Причем хозяева оказались в роли догоняющих, пропустив на 62-й минуте гол в свои ворота и восстановив равновесие спустя восемь минут усилиями Александра Песняка. Еще дважды перекладина и штанга спасли ворота гостей от неминуемого гола, а на большее у волковычан не хватило времени.

В Дятлово «Белая Русь» уступила «ПК им. В.И. Кремко» 0:4.

А красносельский «Цементник» дома уверенно переиграл ФК «Щучин» 5:1. На 33-й минуте бомбардир цемзаводчан Евгений Василевский открыл счет в матче (1:0). С таким счетом на табло команды ушли на перерыв.

После перерыва болельщиков ожидал град голов. На 53-й минуте Александр Асташенков делает счет 2:0. Спустя три минуты щучинец Виктор Севко сокращает разрыв в счете 2:1. Еще через три минуты Александр Савоняка увеличивает превосходство хозяев 3:1. В последующие двадцать пять минут на поле шла позиционная борьба, завершившаяся под занавес матча триумфом красносельчан. На 84-й минуте Евгений Василевский оформляет дубль, и ещё через четыре минуты Виталий Гребенюк ставит победную точку в матче 5:1 и «Цементник» продолжает лидировать в чемпионате.

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