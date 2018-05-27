Гороскоп на неделю с 28 мая по 3 июня

Гороскоп на неделю с 28 мая по 3 июня Овен

Звезды советуют вам стать экономнее. Вы вполне можете обойтись без чего-то излишне дорогого. Зачастую платить приходится лишь за бренд, а не за качество вещи. Впрочем, в конце недели появится шанс получить прибыль, а ближайшее финансовое будущее представляется весьма перспективным.

Гороскоп на неделю с 28 мая по 3 июня Телец

В понедельник возможны крупные расходы на отдых или лечение. Во вторник и среду, похоже, придется много работать, отложив семейные и прочие дела. В четверг можете рассчитывать на премию. Но остерегайтесь раскрытия своих финансовых планов, чтобы им не помешали.



Гороскоп на неделю с 28 мая по 3 июня Близнецы

В целом неделя стабильна в финансовом плане, вас ждут новые проекты и интересные деловые предложения. И при этом у вас будет время и деньги на отдых и развлечения. Вы даже можете позволить себе не экономить, ведь новые впечатления бесценны.

Гороскоп на неделю с 28 мая по 3 июня Рак

На этой неделе намечается значительный подъем в финансовой сфере, есть шанс получить работу мечты или повысить свою квалификацию. В среду ожидаются солидные денежные поступления. В субботу постарайтесь не потратить лишнее.

Гороскоп на неделю с 28 мая по 3 июня Лев

Не носите с собой крупных сумм, берегите свой кошелек, особенно в понедельник. В магазинах лучше расплачиваться картой, а не считать мелочь и сдачу. На работе постарайтесь усмирить свои амбиции и прислушаться к мнению коллег. Вероятны незапланированные траты, особенно в воскресенье.

Гороскоп на неделю с 28 мая по 3 июня Дева

В первой половине недели возможно получение прибыли, заключенные в эти дни сделки обещают быть успешными. Ближе к выходным есть шанс найти новую работу или подняться по карьерной лестнице в прежнем коллективе. Не планируйте деловых поездок на пятницу.

Гороскоп на неделю с 28 мая по 3 июня Весы

На этой неделе возможны определенные затруднения, связанные с вопросами недвижимости. Будет лучше в данной области никаких действий не предпринимать. Да и кредиты сейчас брать не стоит. В пятницу вас могут вызвать к начальству, готовьтесь к серьезному разговору.

Гороскоп на неделю с 28 мая по 3 июня Скорпион

Ваши средства сейчас будут не ограничены. На работе открываются отличные перспективы. Вы получите премию, которую даже не ждали, или дополнительную прибыль. Деньгами лучше не сорить, однако вы вполне можете позволить себе купить то, что давно хотели.

Гороскоп на неделю с 28 мая по 3 июня Стрелец

В первой половине недели желательна осторожность в вопросах, связанных с финансами, особенно тех, которые касаются налогов, страховок и кредитов. В понедельник или во вторник возможны заманчивые предложения о работе и новые денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 28 мая по 3 июня Козерог

На этой неделе желательно контролировать сферу финансов. Постарайтесь избавиться от иллюзии, что здесь у вас все благополучно. Похоже, вы живете в долг. А ведь кредиты нужно отдавать. Так что лучше вам обходить стороной дорогие магазины и рестораны.

Гороскоп на неделю с 28 мая по 3 июня Водолей

В середине неделе могут возникнуть непредвиденные финансовые осложнения, поэтому будьте экономны и осмотрительны при распоряжении деньгами. На работе возможны перемены, впрочем, вы быстро найдете общий язык с начальством.

Гороскоп на неделю с 28 мая по 3 июня Рыбы

Материальное положение неожиданно улучшится. Вам могут отдать старые долги или повысить зарплату. Однако будьте готовы много и напряженно работать. Просто так успеха не достигают.