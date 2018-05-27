К 100-летию пограничной службы

Люди в зеленых погонах



Так уж вышло, что ивьевчане - жители приграничья, а значит не понаслышке знают, какую нелегкую и ответственную работу выполняют те, кто каждый день стоит на защите государственных рубежей, кто носит гордое звание "пограничник".

Днем и ночью, в выходные и праздничные дни пограничники всегда на посту, готовы предотвратить любую попытку нарушения Государственной границы. Среди частых возмутителей спокойствия - так называемые "контрабандисты" и нелегальные мигранты, но всегда на их пути встают сильные и мужественные военнослужащие.

- Очень часто пограничниками задерживаются лица, которые пытаются нарушить или нарушили пограничное законодательство, - рассказывает начальник пограничного поста "Субботники", капитан Максим Марцукевич. - Так, за истекший период 2018 года личным составом нашего поста было уже изъято 50 коробок сигарет, задержано порядка семи нарушителей пограничного режима, остановлен нарушитель, который является гражданином соседнего государства. И это далеко не все случаи…

Максим Юрьевич отмечает, что основные задачи по защите рубежей нашего государства, поставленные перед постом, выполняются в полной мере. Ежесекундно и круглосуточно военнослужащие поста находятся в полной боевой готовности, чтобы в случае тревожного сигнала защитить границу от нарушителей. Такая бдительность и ответственное отношение к службе, несомненно, дали свои плоды. По итогам оперативно-служебной деятельности за 2017 год пограничный пост "Субботники" стал лучшим в Лидском пограничном отряде.

Конечно же, таких результатов сложно было бы добиться без целеустремленных людей, которые здесь служат и которые любят свое дело. С гордостью Максим Марцукевич рассказывает о дружном и сплоченном коллективе единомышленников-профессионалов, выполняющих даже самую сложную задачу по охране Государственной границы. Он уверен, что случайных людей здесь нет: солдаты и офицеры, кинологи и водители хорошо знают все тонкости пограничной службы.

- На данный момент коллектив обновляется: кто-то уже отслужил, кто-то ушел на пенсию. Ждем молодое пополнение, которое в скором времени будет учиться военному делу у своих старших товарищей.

А перенять опыт здесь есть у кого, ведь многие уроженцы нашего района посвятили свою жизнь службе на границе - кто-то уже не один десяток лет охраняет рубежи нашей Родины, а кто-то только начинает писать свою трудовую биографию и весьма уверенно. Так, практически два десятка лет отдал пограничным войскам старший прапорщик Геннадий Станкевич, на протяжение 24-х лет служил в пограничных войсках и Казимир Паланцевич, который в прошлом году ушел на заслуженных отдых.

"За 18 лет службы бывало всякое…"

Геннадий Иванович Станкевич восемнадцать лет проходит службу в пограничных войсках. Свой служебный "дозор" начал на посту "Субботники" в сентябре 2000 года. Сегодня он - старший инспектор, начальник второго отделения.



В его обязанности входит организация службы в пограничных нарядах, дежурство на посту, а также охрана границы: входит в состав тревожной группы, которая выслеживает и задерживает нарушителей. В подчинении старшего прапорщика - пять военнослужащих срочной военной службы, которые считают его своим наставником и примером для подражания. О своих подопечных Геннадий Иванович также слов дурных не говорит: все они толковые ребята, которые на "отлично" выполняют поставленные перед ними задачи, а главное, с полной ответственностью.

Дежурство старшего инспектора длится ровно сутки. В случае экстренной ситуации старший прапорщик действует согласно служебной инструкции.

С улыбкой на лице Геннадий Станкевич стал вспоминать свои первые выходы на границу и первые задержания. Говорит, было волнительно, но интересно. Нарушителей и тогда хватало, и сейчас, за 18 лет службы "всякого наловили", но были и такие случаи, о которых вспоминает до сих пор. Старший прапорщик рассказывает, как однажды пришлось задерживать семью грузин, нелегально пересекающих границу. А сколько сигарет было изъято!

За многолетнюю и достойную службу старший прапорщик награжден медалью "За безупречную службу III степени", нагрудным знаком "Отличник пограничной службы" двух степеней, юбилейными медалями, а также многочисленными благодарностями от командования.

В перерывах между дежурствами, когда наступает грибной сезон, Геннадия Ивановича можно найти в лесу, а то и вовсе заблудиться в поисках, ведь вне службы он - заядлый грибник. Но самое главное увлечение в его жизни - это семья: жена и двое детей, которые для него - надежная опора и поддержка.

Бывших пограничников не бывает

Его на посту называют почетным пенсионером, и не случайно, ведь Казимир Паланцевич посвятил службе на границе 24 года своей жизни. В августе прошлого года ушел на заслуженный отдых в звании старшего прапорщика, однако до сих пор продолжает всячески помогать своим бывшим сослуживцам.

После срочной военной службы, которую Казимир Вацлавович проходил в Западной группе войск в Германии, в 1993 году юноша вернулся на Родину. В местной газете тогда писали о наборе (как сейчас говорят по контракту) на службу в пограничных войсках: требовались крепкие молодые парни. Долго не думая, вчерашний солдат принимает решение связать свою жизнь с границей. В райвоенкомате выдали повестку и направили в г. Сморгонь для дальнейшего распределения.

Первое место дислокации - Геранены, где юноше довелось пробыть недолго, ведь через пару месяцев его ждали на пограничном посту в Субботниках.



В разных должностях служил Казимир Вацлавович, но основная - старший техник подразделения. Именно он следил за техническим состоянием транспортных средств, инженерных сооружений и вооружения. Выезды на границу тоже были, каждый случай задержания для него особенный. И сигареты находили, и алкоголь изымали, наркотики до 5 кг обнаруживали, нарушителей пограничного режима было немало. Особенно тогда, в 90-е годы, потому первые годы службы и вышли самыми сложными.

- Люди были связаны с Литвой и не хотели мириться с тем, что появились пункты пропуска. Кто-то привык ходить в магазин в соседнее государство, кто-то в гости к своим родственникам… Дошло до того, что на пункте пропуска "Пицкуны" нам, пограничникам, пришлось вставать цепью, чтобы предотвратить массовое и незаконное пересечение границы, литовские коллеги со своей стороны подключили даже специальные подразделения. Еще чуть-чуть - и пришлось бы применять силу, однако на крайние меры никто не пошел, - вспоминает Казимир Вацлавович.

За многолетнюю и достойную службу старший прапорщик награжден медалью "За безупречную службу" I, II и III степени, нагрудными знаками "Отличник пограничной службы", юбилейными медалями и множеством других наград.

Казимир Вацлавович - интересный собеседник. В свое время активно увлекался спортивными играми: футболом, волейболом, баскетболом. В составе сельской команды, которая представляла Ивьевский район на соревнованиях по стритболу в области, стал бронзовым призером. Уйдя на пенсию, дома сидеть не стал, говорит, еще молодой, чтобы не работать. Поэтому на данный момент охраняет водоем в д. Жемыславль. По его словам, профиль работы особо не изменился, ведь и здесь ему приходится задерживать нарушителей, которые не желают мириться с существующими правилами. Да и с зелеными погонами до конца расстаться не смог: вскоре стал активистом добровольной дружины, которая является надежным помощником пограничников в выявлении нарушителей законодательства о Госгранице.

А. ШИМКО. Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.