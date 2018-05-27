​Две тысячи беженцев за несколько дней: небывалый наплыв мигрантов переживают в Италии

Небывалый наплыв мигрантов снова переживают в Италии. За последние несколько дней на Сицилию доставили почти две тысячи беженцев.

Это выходцы из африканских стран. Ранее количество беженцев удалось снизить благодаря сотрудничеству с ливийскими пограничниками. Сотрудники береговой охраны полагают, что новый рост – это явление сезонное.

Тем не менее статистика отходит на второй план, когда речь заходит о человеческих историях: прямо на борту одного из спасательных судов появился на свет мальчик (новорождённый получил имя Миракл, что значит «чудо»).