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​Две тысячи беженцев за несколько дней: небывалый наплыв мигрантов переживают в Италии

28.05.2018 13:36 — Разное | ОНТ  
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Небывалый наплыв мигрантов снова переживают в Италии. За последние несколько дней на Сицилию доставили почти две тысячи беженцев.

Это выходцы из африканских стран. Ранее количество беженцев удалось снизить благодаря сотрудничеству с ливийскими пограничниками. Сотрудники береговой охраны полагают, что новый рост – это явление сезонное. 

Тем не менее статистика отходит на второй план, когда речь заходит о человеческих историях: прямо на борту одного из спасательных судов появился на свет мальчик (новорождённый получил имя Миракл, что значит «чудо»).

 
 
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