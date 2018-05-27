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​В Китае изобрели материал, способный очищать воду под воздействием света

28.05.2018 13:36 — Разное | ОНТ  
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Китайские учёные изобрели материал, который очищает воду под воздействием света.

По словам научного руководителя института Хуан Фуцян, материал состоит из графена, который благодаря трёхмерной структуре, «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.

В течение месяца китайские учёные тестировали новинку, и вода в реках и озёрах заметно улучшилась после размещения сетей с покрытием из нового материала.

Разработка учёных уже начала производиться в промышленных масштабах.

 
 
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В течение месяца китайские учёные тестировали новинку, и вода в реках и озёрах заметно улучшилась после размещения сетей с покрытием из нового материала.
 
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