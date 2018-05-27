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В Китае изобрели материал, способный очищать воду под воздействием света
Китайские учёные изобрели материал, который очищает воду под воздействием света.
По словам научного руководителя института Хуан Фуцян, материал состоит из графена, который благодаря трёхмерной структуре, «схватывает грязь», а двуокись титана, будучи фотокатализатором, ускоряет процесс фотохимической деградации ядовитых органических веществ.
В течение месяца китайские учёные тестировали новинку, и вода в реках и озёрах заметно улучшилась после размещения сетей с покрытием из нового материала.
Разработка учёных уже начала производиться в промышленных масштабах.
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В течение месяца китайские учёные тестировали новинку, и вода в реках и озёрах заметно улучшилась после размещения сетей с покрытием из нового материала.
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