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Картину южнокорейского абстракциониста продали почти за $8 млн
Редкая картина южнокорейского художника-абстракциониста Ким Ван Ки под названием «3-II-72 #220» продана на аукционе в Сеуле за $7,87 млн.
На полотне, созданном в 1972 году, изображено множество красных точек в сочетании с небольшим синим треугольником в верхней части. Размер холста составляет 202 х 254 см.
Таким образом, «3-II-72 #220» стала самой дорогой корейской картиной, когда-либо выставлявшейся на торги.
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Редкая картина южнокорейского художника-абстракциониста Ким Ван Ки под названием «3-II-72 #220» продана на аукционе в Сеуле за $7,87 млн.
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