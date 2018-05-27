Картину южнокорейского абстракциониста продали почти за $8 млн

Редкая картина южнокорейского художника-абстракциониста Ким Ван Ки под названием «3-II-72 #220» продана на аукционе в Сеуле за $7,87 млн.

На полотне, созданном в 1972 году, изображено множество красных точек в сочетании с небольшим синим треугольником в верхней части. Размер холста составляет 202 х 254 см.

Таким образом, «3-II-72 #220» стала самой дорогой корейской картиной, когда-либо выставлявшейся на торги.