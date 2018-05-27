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Картину южнокорейского абстракциониста продали почти за $8 млн

28.05.2018 13:36 — Разное | ОНТ  
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Редкая картина южнокорейского художника-абстракциониста Ким Ван Ки под названием «3-II-72 #220» продана на аукционе в Сеуле за $7,87 млн. 

На полотне, созданном в 1972 году, изображено множество красных точек в сочетании с небольшим синим треугольником в верхней части. Размер холста составляет 202 х 254 см.

Таким образом, «3-II-72 #220» стала самой дорогой корейской картиной, когда-либо выставлявшейся на торги.

 
 
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Редкая картина южнокорейского художника-абстракциониста Ким Ван Ки под названием «3-II-72 #220» продана на аукционе в Сеуле за $7,87 млн.
 
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