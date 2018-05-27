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В Хойниках Mitsubishi при развороте не пропустил Volkswagen: пострадала 2-летняя девочка

28.05.2018 13:31 — Разное | Tut.by  
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В Хойниках при столкновении двух легковушек пострадала двухлетняя девочка. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.


Авария произошла 27 мая, около 12.15. По предварительной информации, 36-летний водитель Mitsubishi Carisma ехал по улице Берегового со стороны улицы Мележа в направлении улицы Колесника. При выполнении разворота с правой по ходу движения обочины он не пропустил встречный Volkswagen Golf и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП 2-летняя девочка, ехавшая в VW, получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Ребенок находился в детском кресле и был пристегнут ремнем безопасности.

 
 
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Ребенок находился в детском кресле и был пристегнут ремнем безопасности.
 
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