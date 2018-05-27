Intel обвинили в возрастной дискриминации во время сокращений

В США расследуют сокращение 12 тысяч человек с 2016 года из-за того, что средний возраст уволенных сотрудников выше среднего возраста работников компании, пишет the Verge со ссылкой на расследование The Wall Street Journal.





Утверждается, что во время массовых увольнений работников Intel медианный возраст уволенных составил около 49 лет — на 7 лет больше, чем в компании. Эти данные актуальны по крайней мере для одного из этапов сокращений, который затронул 2,3 тысячи человек. «Десятки» уволенных работников Intel рассматривали возможность подать на компанию в суд — и некоторые из них направили жалобы в Комиссию по равным возможностям трудоустройства (EEOC).

В Intel утверждают, что «такие факторы, как возраст, раса, национальность, пол, иммиграционный статус и другие личные демографические данные не учитывали при вынесении решений об увольнении». Есом EEOC решит, что полученные жалобы имеют под собой основание, следующим этапом истории станет коллективный иск к Intel.