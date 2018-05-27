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Intel обвинили в возрастной дискриминации во время сокращений

28.05.2018 13:12 — Разное | dev.by  
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В США расследуют сокращение 12 тысяч человек с 2016 года из-за того, что средний возраст уволенных сотрудников выше среднего возраста работников компании, пишет the Verge со ссылкой на расследование The Wall Street Journal.

Intel обвинили в возрастной дискриминации во время сокращений

Утверждается, что во время массовых увольнений работников Intel медианный возраст уволенных составил около 49 лет — на 7 лет больше, чем в компании. Эти данные актуальны по крайней мере для одного из этапов сокращений, который затронул 2,3 тысячи человек. «Десятки» уволенных работников Intel рассматривали возможность подать на компанию в суд — и некоторые из них направили жалобы в Комиссию по равным возможностям трудоустройства (EEOC).

В Intel утверждают, что «такие факторы, как возраст, раса, национальность, пол, иммиграционный статус и другие личные демографические данные не учитывали при вынесении решений об увольнении». Есом EEOC решит, что полученные жалобы имеют под собой основание, следующим этапом истории станет коллективный иск к Intel.

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В США расследуют сокращение 12 тысяч человек с 2016 года из-за того, что средний возраст уволенных сотрудников выше среднего возраста работников компании, пишет the Verge...
 
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