За ложные доносы в Минской области возбуждено около 30 уголовных дел

По ним проходят 53-летние жительница Любанского района и 34-летний житель Логойского района.

Так, 53-летняя жительница Любани обратилась в милицию, заявив, что на одном из столичных рынков у нее порезали сумку и похитили вещи и документы. Позже выяснилось, что женщина выдумала факт кражи. Гражданка таким образом хотела восстановить потерянные документы, не оплачивая штраф.

А в Логойском районе 34-летний мужчина сообщил об угоне автомобиля. Гражданин хотел избежать ответственности за передачу управления авто лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющего водительского удостоверения.

Правоохранители напоминают, что уголовная ответственность за заведомо ложный донос наступает по ст.400 УК РБ. За совершение ложного доноса может грозить до 5 лет лишения свободы.