Сотрудники МЧС спасли провалившегося в подвал мужчину

26 мая работники МЧС освободили 66-летнего мужчину, который провалился в погреб на переулке Кабушкина в Минске. Со слов пострадавшего, он пробыл там пять дней.

Обеспокоившись, что отец не отвечает на телефонные звонки, дочь приехала к нему домой. Она обнаружила мужчину в погребе глубиной 2,5 метра под балконом квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения извлекли пенсионера. Мужчина госпитализирован, он находится в тяжёлом состоянии.

Фото: МЧС