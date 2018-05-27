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Сотрудники МЧС спасли провалившегося в подвал мужчину

28.05.2018 13:46 — Разное | ОНТ  
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26 мая работники МЧС освободили 66-летнего мужчину, который провалился в погреб на переулке Кабушкина в Минске. Со слов пострадавшего, он пробыл там пять дней.

Обеспокоившись, что отец не отвечает на телефонные звонки, дочь приехала к нему домой. Она обнаружила мужчину в погребе глубиной 2,5 метра под балконом квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения извлекли пенсионера. Мужчина госпитализирован, он находится в тяжёлом состоянии.

Фото: МЧС

 
Теги: Минск
 
 
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​26 мая работники МЧС освободили 66-летнего мужчину, который провалился в погреб на переулке Кабушкина в Минске. Со слов пострадавшего, он пробыл там пять дней.
 
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