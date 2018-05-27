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Игорь Буткевич: «Сегодня поистине большой и святой для всех пограничников праздник»
Новости Беларуси. 100-летие пограничной службы отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжества начались утром 28 мая в самом сердце Минска с памятной церемонии.
Руководство и офицеры Госпогранкомитета, а также ветераны службы отдали дань уважения погибшим воинам в годы Великой Отечественной. Цветы и венки и легли к подножию обелиска Победы.
Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси:
Границу нельзя закрыть на замок и охранять по часам – она охраняется круглосуточно в любую пору года, в любой день, ночь. Сегодня те пограничники, которые находятся на боевом посту, действительно обеспечивают как в общем плане безопасность нашей страны, так и безопасность праздника.
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Новости Беларуси. 100-летие пограничной службы отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжества начались утром 28 мая в самом сердце...
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