Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова рассказала о своём здоровье после операции

Новости Беларуси. В середине мая олимпийская чемпионка Динара Алимбекова перенесла операцию.

Девушка опубликовала фото из палаты и написала, что операция прошла успешно.

Спустя неделю биатлонистка рассказала о своем самочувствии и о том, как проходит восстановление.

Динара Алимбекова:

Не стоит бояться испытаний в жизни, сильный ветер ломает только слабые деревья. Продолжаю реабилитацию с хорошим настроением. Берегите себя и своё здоровье.



Фото: instagram.com/dinarochka.a

Подписчики пожелали девушке здоровья, успешного восстановления и поскорее вернуться к любимому делу.