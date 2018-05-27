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Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова рассказала о своём здоровье после операции

28.05.2018 13:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В середине мая олимпийская чемпионка Динара Алимбекова перенесла операцию.

Девушка опубликовала фото из палаты и написала, что операция прошла успешно. 

Спустя неделю биатлонистка рассказала о своем самочувствии и о том, как проходит восстановление. 

Динара Алимбекова: 
Не стоит бояться испытаний в жизни, сильный ветер ломает только слабые деревья. Продолжаю реабилитацию с хорошим настроением. Берегите себя и своё здоровье.

Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова рассказала о своём здоровье после операции
Фото: instagram.com/dinarochka.a

Подписчики пожелали девушке здоровья, успешного восстановления и поскорее вернуться к любимому делу. 

Факты о Динаре Алимбековой – читайте здесь

 
 
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Новости Беларуси. В середине мая олимпийская чемпионка Динара Алимбекова перенесла операцию. Девушка опубликовала фото из палаты и написала, что операция прошла...
 
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