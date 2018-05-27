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Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова рассказала о своём здоровье после операции
Новости Беларуси. В середине мая олимпийская чемпионка Динара Алимбекова перенесла операцию.
Девушка
Спустя неделю биатлонистка рассказала о своем самочувствии и о том, как проходит восстановление.
Динара Алимбекова:
Подписчики пожелали девушке здоровья, успешного восстановления и поскорее вернуться к любимому делу.
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Новости Беларуси. В середине мая олимпийская чемпионка Динара Алимбекова перенесла операцию. Девушка опубликовала фото из палаты и написала, что операция прошла...
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