Дмитрий Маликов впервые показал 5-месячного сына

Новости России. Певец Дмитрий Маликов впервые показал своего пятимесячного сына.

Малыш появился в конце нового клипа на песню «Последний романтик», где отец оригинальным образом представил ребенка зрителям.

Ролик начинается с вопроса жруналистки, которая спрашивает, когда Маликов покажет своего сына. Артист не отвечает на вопрос, но уже в конце видео зрители увидят трогательные кадры с малышом. Ребенок спал на руках у обнимающего его отца.



Скриншот из клипа «Последний романтик», опубликованного на YouTube-канале Дмитрия Маликова

Незадолго до премьеры клипа артист дал поклонникам подсказку в соцсетях.

Дмитрий Маликов:

Мой новый клип! Смотрите на YouTube-канале, следите за постами, всех романтиков ждет сюрприз!



Скриншот из клипа «Последний романтик», опубликованного на YouTube-канале Дмитрия Маликова

Напомним, что в конце января стало известно о появлении в семье Дмитрия Маликова и его супруги второго ребенка.

Мальчика родила суррогатная мать.