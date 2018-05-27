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Дмитрий Маликов впервые показал 5-месячного сына

28.05.2018 13:25 — Разное | СТВ  
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Новости России. Певец Дмитрий Маликов впервые показал своего пятимесячного сына.

Малыш появился в конце нового клипа на песню «Последний романтик», где отец оригинальным образом представил ребенка зрителям.

Ролик начинается с вопроса жруналистки, которая спрашивает, когда Маликов покажет своего сына. Артист не отвечает на вопрос, но уже в конце видео зрители увидят трогательные кадры с малышом. Ребенок спал на руках у обнимающего его отца.

Дмитрий Маликов впервые показал 5-месячного сына
Скриншот из клипа «Последний романтик», опубликованного на YouTube-канале Дмитрия Маликова

Незадолго до премьеры клипа артист дал поклонникам подсказку в соцсетях.

Дмитрий Маликов:
Мой новый клип! Смотрите на YouTube-канале, следите за постами, всех романтиков ждет сюрприз!

Дмитрий Маликов впервые показал 5-месячного сына
Скриншот из клипа «Последний романтик», опубликованного на YouTube-канале Дмитрия Маликова

Напомним, что в конце января стало известно о появлении в семье Дмитрия Маликова и его супруги второго ребенка.

Мальчика родила суррогатная мать.

«Я абсолютно счастлив»: Дмитрий Маликов откровенно рассказал о рождении сына (читать далее).

 
 
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Новости России. Певец Дмитрий Маликов впервые показал своего пятимесячного сына. Малыш появился в конце нового клипа на песню «Последний романтик», где отец...
 
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