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Дмитрий Маликов впервые показал 5-месячного сына
Новости России. Певец Дмитрий Маликов впервые показал своего пятимесячного сына.
Малыш появился в конце нового клипа на песню «Последний романтик», где отец оригинальным образом представил ребенка зрителям.
Ролик начинается с вопроса жруналистки, которая спрашивает, когда Маликов покажет своего сына. Артист не отвечает на вопрос, но уже в конце видео зрители увидят трогательные кадры с малышом. Ребенок спал на руках у обнимающего его отца.
Незадолго до премьеры клипа артист дал поклонникам подсказку в соцсетях.
Дмитрий Маликов:
Напомним, что в конце января
Мальчика родила суррогатная мать.
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Новости России. Певец Дмитрий Маликов впервые показал своего пятимесячного сына. Малыш появился в конце нового клипа на песню «Последний романтик», где отец...
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