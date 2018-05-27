Конец мая в Беларуси будет жарким, июнь начнется с похолодания

Последние весенние дни в Беларуси будут по-летнему теплыми, но календарное лето начнется с похолодания, сообщае т Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет).





Во вторник, 29 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15 градусов, в отдельных районах +7..+9, максимальная днем +23..+28 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

В среду, 30 мая, Беларусь будет находиться под влиянием теплой воздушной массы, в дневные часы скажется влияние фронтального раздела. Поэтому ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+17, днем +24..+30 градусов.

В четверг, 31 мая, погодные условия в нашей стране будет определять атмосферный фронт, за которым, начиная с северных районов, начнет постепенно распространяться прохладный воздух со Скандинавского полуострова. В отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, кое-где возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, днем с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+18 градусов, по северо-востоку +8..+11; днем от +17 градусов по северо-востоку до +28 по юго-западу страны.

Июнь начнется с похолодания. Синоптики прогнозируют ясную погоду с холодными ночами, в предстоящие выходные в отдельных районах республики возможны заморозки.

В пятницу, 1 июня, ожидается преимущественно без осадков, лишь днем местами по крайнему юго-востоку страны возможны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит от +3 градусов по северу до +11 по югу Беларуси, по северу страны в отдельных районах на почве ожидаются слабые заморозки до 0…-2 градусов; максимальная температура воздуха днем +14…20, лишь по юго-западу республики воздух прогреется до +22 градусов.

