ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конец мая в Беларуси будет жарким, июнь начнется с похолодания

28.05.2018 13:22 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Последние весенние дни в Беларуси будут по-летнему теплыми, но календарное лето начнется с похолодания, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет).

Конец мая в Беларуси будет жарким, июнь начнется с похолодания

Во вторник, 29 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15 градусов, в отдельных районах +7..+9, максимальная днем +23..+28 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

В среду, 30 мая, Беларусь будет находиться под влиянием теплой воздушной массы, в дневные часы скажется влияние фронтального раздела. Поэтому ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+17, днем +24..+30 градусов.

В четверг, 31 мая, погодные условия в нашей стране будет определять атмосферный фронт, за которым, начиная с северных районов, начнет постепенно распространяться прохладный воздух со Скандинавского полуострова. В отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, кое-где возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, днем с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+18 градусов, по северо-востоку +8..+11; днем от +17 градусов по северо-востоку до +28 по юго-западу страны.

Июнь начнется с похолодания. Синоптики прогнозируют ясную погоду с холодными ночами, в предстоящие выходные в отдельных районах республики возможны заморозки.

В пятницу, 1 июня, ожидается преимущественно без осадков, лишь днем местами по крайнему юго-востоку страны возможны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит от +3 градусов по северу до +11 по югу Беларуси, по северу страны в отдельных районах на почве ожидаются слабые заморозки до 0…-2 градусов; максимальная температура воздуха днем +14…20, лишь по юго-западу республики воздух прогреется до +22 градусов.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последние весенние дни в Беларуси будут по-летнему теплыми, но календарное лето начнется с похолодания, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Агитплакат с президентских выборов нашел применение на крыше частного дома в Минском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Soligorsk News
Прамень
28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика