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ЕС рассматривает себя в качестве мирового лидера в деле защиты прав человека - доклад

28.05.2018 13:13 — Разное | Интерфакс  
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Совет ЕС утвердил в понедельник ежегодный доклад ЕС о правах человека и демократии в мире в 2017 году.

"В 2017 году права человека оставались центральным аспектом внешнеполитической деятельности Европейского союза, и ЕС вновь подтвердил свою роль мирового лидера в деле содействия укреплению и защиты прав человека", - говорится в распространенном в Брюсселе коммюнике пресс-службы совета.

В нем отмечается, что ЕС "продолжал решительно выступать против любых необоснованных ограничений прав на свободу организаций и мирных собраний, поскольку в 2017 году наблюдалось постоянное давление на гражданское общество".

ЕС заявил о своей решительной поддержке создания благоприятных условий для неправительственных организаций и правозащитников посредством двусторонних диалогов, включая диалоги по правам человека, путем финансовой поддержки и на многосторонних форумах.

В докладе отмечается, что 2017 год стал "важной вехой в глобальной работе ЕС по правам ребенка с обновлением руководящих принципов по поддержке и защите прав ребенка от 2007 года".

В годовом отчете за 2017 год излагаются усилия ЕС, в том числе с использованием его международной сети представительств, по защите принципа универсальности прав человека во всем мире, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

 
 
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Совет ЕС утвердил в понедельник ежегодный доклад ЕС о правах человека и демократии в мире в 2017 году. "В 2017 году права человека оставались центральным аспектом...
 
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