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Беларусь в I квартале увеличила импорт непродовольственных потребтоваров в 1,5 раза

28.05.2018 12:58 — Разное | Интерфакс  
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Импорт потребительских товаров в Беларусь  в январе-марте 2018 года составил $1,93 млрд, что на 16,9% больше по сравнению с январем-мартом 2017 года, сообщается в материалах Белстата.

В структуре потребительского импорта ввоз продовольственных товаров составил $738,6 млн (снижение на 11,8%). Поставки непродовольственного импорта в страну увеличились на 46,6% и составили $1,19 млрд.

Экспорт потребительских товаров из Беларуси в I квартале 2018 года увеличился на 13,8%, до $1,75 млрд. В том числе экспорт продовольствия составил $1,07 млрд (рост на 9%), непродовольственных потребтоваров - $0,68 млрд (рост на 22%).

В результате отрицательное сальдо во внешней торговле потребительскими товарами в I квартале 2018 года составило $178 млн (рост в 1,6 раза). Во внешней торговле непродовольственными потребтоварами дефицит вырос в 2 раза до $505 млн, что частично компенсировано положительным сальдо во внешней торговле продовольственными товарами на $326,6 млн (рост в 2,3 раза).

 
 
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Импорт потребительских товаров в Беларусь  в январе-марте 2018 года составил $1,93 млрд, что на 16,9% больше по сравнению с январем-мартом 2017 года, сообщается в материалах...
 
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