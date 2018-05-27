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Беларусь заинтересована в сотрудничестве с China Merchants Group по экспорту белорусской мясомолочной продукции в Китай - Кобяков

28.05.2018 12:55 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь заинтересована сотрудничать с корпорацией China Merchants Group в экспорте белорусской мясо-молочной продукции в Китай, заявил премьер-министр страны Андрей Кобяков на встрече с генеральным директором корпорации Фу Ганфэном.

"Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с корпорацией China Merchants Group по экспортным поставкам белорусской мясо-молочной продукции в Китай", - сказал А.Кобяков, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он напомнил, что во время визита министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в Китай в декабре 2017 года между "Чайна Мерчантс Фуд Групп" и рядом белорусских предприятий были подписаны соответствующие документы.

"Меня информировали, что китайские партнеры выражают заинтересованность в увеличении объемов экспорта белорусской мясомолочной продукции в Китай, а также намерение выступить экспортером и перевозчиком указанной продукции. Правительство Беларуси также заинтересовано в наращивании поставок широкого ассортимента белорусских пищевых товаров в Китай и готово оказывать в этом необходимое содействие", - отметил премьер-министр.

Он также подчеркнул, что Беларусь высоко ценит уже достигнутые результаты сотрудничества  с China Merchants Group по развитию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" (China Merchants Group является учредителем совместной компании по развитию парка и его крупнейшим инвестором  – ИФ).

"Правительством поддерживаются планы China Merchants Group по формированию на базе выставочного центра в "Великом камне" современного торгово-выставочного комплекса со всей сопутствующей инфраструктурой", - заметил А.Кобяков.

Премьер-министр также добавил, что правительство Беларуси приветствует создание корпорацией в 2017 году инвестиционного промышленного фонда с заявленным размером инвестиций $575 млн для поддержки проектов в Беларуси. "Надеемся на скорейшее открытие офиса фонда в индустриальном парке и начало его активной работы", - отметил А.Кобяков.

 
 
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Беларусь заинтересована сотрудничать с корпорацией China Merchants Group в экспорте белорусской мясо-молочной продукции в Китай, заявил премьер-министр страны Андрей...
 
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