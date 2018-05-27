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Экс-солист Deep Purple готов выйти на сцену после инфаркта, перенесенного в Минске

28.05.2018 12:50 — Разное | Интерфакс  
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Экс-солист группы Deep Purple Джо Линн Тернер в ближайшее время собирается в новый тур. Артист в соцсетях пригласил поклонников на концерты и продемонстрировал упражнения, которые выполняет во время реабилитации после инфаркта.

"Я очень рад пригласить всех своих поклонников и друзей в ноябре 2018 году в Германию, где проведу концертный тур по всей стране", - говорит он в своем аудиообращении.

Кроме того, Д.Л.Тернер продемонстрировал видео со своих реабилитационных занятий в спортивном зале.

В апреле 2018 года 66-летний Д.Л.Тернер был госпитализирован в Минскую больницу скорой медицинской помощи с диагнозом "инфаркт". Белорусские врачи, занимавшиеся лечением знаменитого пациента, отказывались давать комментарии о его состоянии, ссылаясь на врачебную тайну.

 
 
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Экс-солист группы Deep Purple Джо Линн Тернер в ближайшее время собирается в новый тур. Артист в соцсетях пригласил поклонников на концерты и продемонстрировал...
 
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