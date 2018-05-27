14-летняя девочка погибла после падения с крыши девятиэтажки

Школьница погибла в Бресте в результате падения с крыши многоэтажного дома. Следствие сообщает, что девочка из неблагополучной семьи.

Трагедия произошла 27 мая в Бресте. По предварительной версии следствия, школьница покончила жизнь самоубийством. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.