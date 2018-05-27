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14-летняя девочка погибла после падения с крыши девятиэтажки
Школьница погибла в Бресте в результате падения с крыши многоэтажного дома. Следствие сообщает, что девочка из неблагополучной семьи.
Трагедия произошла 27 мая в Бресте. По предварительной версии следствия, школьница покончила жизнь самоубийством. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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Школьница погибла в Бресте в результате падения с крыши многоэтажного дома. Следствие сообщает, что девочка из неблагополучной семьи.
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