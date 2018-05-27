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"Бизнес инсайдер" включил Минск в список самых крутых городов Европы

28.05.2018 13:09 — Разное | Партизан  
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Один из ведущих мировых новостных порталов «Бизнес инсайдер» включил Минск в список из 19 самых крутых европейских городов, которые можно посетить летом.

В своем списке издание поставило столицу Беларуси на последнее место, оставив на десерт после попсовых туристических мест. Минск назвали местом, где можно почувствовать советский дух и заодно удивить своих друзей поездкой. 

«Если вам нравится слышать, как ваши друзья говорят «Куда?!», когда вы рассказываете им о своих планах на путешествия, то Минск должен быть на одном из первых мест в вашем список европейских столиц», – пишет «Бизнес инсайдер» со ссылкой на Lonely Planet.


Вот только, судя по всему, кроме того самого «советского духа» смотреть в Минске нечего, считают в издании – и рекламируют город фотографией Церкви всех святых на Калиновского и «сталинской архитектурой» с суши-барами. Странно, что про картошку не упомянули, пишет kyky.org


 
Теги: Минск
 
 
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Один из ведущих мировых новостных порталов «Бизнес инсайдер» включил Минск в список из 19 самых крутых европейских городов, которые можно посетить летом.
 
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