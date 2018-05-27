Анна Канопацкая: «Неприятно удивил Николай Козлов…»

Один из претендентов на пост председателя ОГП, депутат Палаты представителей Анна Канопацкая поделилась своим впечатлением от отчетно-выборных конференций партии, которые прошли в минувшие выходные в Гомельской и Могилевской областях.





-- Мне понравилось, что выступавший как кандидат на пост председателя партии Василий Поляков согласился с моим предложением об обновлении партийной программы, которая действительно устарела на сегодняшний день, -- написала Анна Канопацкая в Фейсбуке. -- И работа по ее обновлению уже начата мною! Любой гражданин, любой член Объединенной гражданской партии может высказать свои предложения в открытом рабочем документе http://bit.ly/programUCP .





Неприятно удивил своими выступлениями заместитель председателя и руководитель Минской городской организации Николай Козлов. Его риторика в недавних интервью, направленная на безосновательную критику меня и как старейшего члена партии, и как депутата Палаты представителей, продолжилась и на конференциях. Мало того, что это не вписывается в регламент конференций, где заслушивается и обсуждается отчет о проделанной работе региональной партийной структуры, так это выступление не носило никаких конструктивных предложений и выглядело попыткой без всяких оснований очернить меня в глазах гомельских и могилевских однопартийцев. Радует, что мои соратники по партии поняли это и поддерживали меня. Спасибо вам! Надеюсь, что на следующих партконференциях Николай Козлов отчитается, как возможный кандидат на пост председателя партии, о своей работе в должности заместителя председателя ОГП и руководителя Минской городской организации, а также представит свою программу конкретной работы партии на ближайшие два года.





Что меня еще неприятно огорчило на прошедших конференциях, так это их малочисленность. В общей сложности в двух конференциях приняло участие около 40 членов партии. Это, без преувеличения, катастрофа. И итог непрофессионального руководства и деятельности как руководителей областных организаций, так и центрального офиса партии. Я как возможный будущий председатель партии знаю пути выхода из сложившейся ситуации.



