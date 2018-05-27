Сергей Скребец: «Бороться с такой структурой как КГБ на партийных выборах очень сложно"

Кстати, самого Скребца исключают из ОГП. Случилось это после того, как он заявил о своем желании баллотироваться на пост председателя.





«Обнаружилось, что в интервью 2016 года Сергей Скребец назвал себя руководителем незарегистрированной социал-демократической партии «Свобода», -- говорят в ОГП. -- Мы уточнили, действительно ли он позиционирует себя как руководитель этой организации. Он подтвердил данный факт. Человек не может быть членом Объединенной гражданской партии и одновременно состоять в другой политической организации. Даже если эта организация не зарегистрирована, но позиционирует себя как политическая структура, – этого достаточно, чтобы четко заявить: Сергей Скребец, являясь руководителем социал-демократической партии «Свобода», не может выдвигаться на пост председателя и состоять в Объединенной гражданской партии»





-- Сергей, а вы так красиво рассказывали о том, что если станете председателем партии, то позовете к себе замами своих конкурентов! Почему вы вообще решили поучаствовать в борьбе за кресло председателя ОГП?





-- Подумал, скоро будут президентские выборы, и было бы неплохо потренироваться на честных и справедливых выборах, проверить свой рейтинг. Поэтому и заявился. Решил выступить перед народом в регионах, зажечь массы. Тем более что там не особенно присматриваются к партийной принадлежности. Просто некоторые политики, как блуждающие форварды, чуть ли не каждый год меняют партии, но при этом позиционируют себя оппозиционерами.





-- Так вы успели зажечь чьи-то сердца в регионах? Или до поездок по отчетно-выборным конференциям дело не дошло?





-- Нет, мне сразу на старте крылья обрезали. Только заявился и моментально сняли.





Хотя я был членом ОГП, мне сказали, что по уставу партии нельзя в двух партиях состоять.









-- А почему вы не пытаетесь зарегистрировать социал-демократическую партию «Свобода»? Например, оргкомитет по созданию «БХД» штурмует суды, добивается официальной регистрации…





-- А мы принципиально не идем на регистрацию, чтобы не сдавать своих членов. Иначе начнется отстрел людей: кого-то с работы уволят, кому-то контракт не продлят, кому-то штраф выпишут. В любом случае, к сторонникам партии будет самое пристальное внимание. Поэтому, как и положено при диктаторском режиме, мы ведем подпольную деятельность.





-- Сергей, а как вы в целом сегодня оцениваете партийное движение?





-- Политическое поле полностью зачищено. Все э нимают. В таких условиях, конечно, хорошо было бы объединиться всем умным и желающим перемен, определиться с единым кандидатом, сильным лидером. Но избрать единого вряд ли удастся.





Не так давно поменялось руководство у социал-демократов, в партии БНФ, и практически везде у штурвала есть люди, которые стучат, куда надо. Сейчас взялись на Лебедько и ОГП – так сказать, последний оплот оппозиции. Если председателем партии сделают Анну Канопацкую – все, на мой взгляд, партию можно закрывать!





-- И ведь дело совсем не в лидерских качествах Анны. Просто она слишком уязвима.





-- Конечно, у нее папа – известный бизнесмен, двое детей. Поэтому на Анну Канопацкую очень просто оказать давление. На нее можно запросто воздействовать через отца. Не думаю, что Анна готова настолько рисковать семейным бизнесом…





Бороться с такой структурой, как КГБ – на партийных выборах очень сложно…