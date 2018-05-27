В Узбекистане вылавливают тех, кто сделал из первого президента сувениры

В ходе рейда, проведенного в Самарканде в качестве правонарушителей были задержаны предприниматели, торгующие календарями, открытками, магнитами и другими памятными сувенирами с изображением ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова.





«Озодлик» – в ходе рейда были оштрафованы десятки предпринимателей. Они были обвинены в незаконной торговле кустарными сувенирами с искаженным изображением первого президента. Были конфискованы все диски, портреты и календари, которыми они торговали. Как сообщает узбекская служба Радио «Свобода» –– в ходе рейда были оштрафованы десятки предпринимателей. Они были обвинены в незаконной торговле кустарными сувенирами с искаженным изображением первого президента. Были конфискованы все диски, портреты и календари, которыми они торговали.





Блогер из Самарканда Ташпулат Рахматуллаев в разговоре с «Озодликом» признал, что многие кустарные сувениры с изображением ныне покойного Ислама Каримова выполнены некачественно.





– Плакаты с изображением покойного Ислама Каримова оформлены бессмысленными фразами, которые к тому же написаны с орфографическими ошибками. Я смог сфотографировать один календарь с изображением Каримова. В одном предложении есть двенадцать ошибок. К тому же, на этих плакатах написаны фразы, которые не принадлежат первому президенту. К примеру, на этих плакатах есть такие фразы: «Прощай мой народ! Нам не суждено было быть вместе в 25 лет!» Кроме того, в кустарных типографиях выпускают плакаты с изображением Каримова, а внизу его фотографии печатают суры из Корана, взятые из турецких изданий. Вместе с тем, в Самарканде торгуют дисками, на которых якобы есть видеозапись с поездки Каримова в Мекку. Естественно, никаких таких видеозаписей в этих дисках нет, – говорит блогер Ташпулат Рахматуллаев.









Журналист из Самарканда Каримберди Турамурод говорит нашему радио, что некоторые торговцы превратили место погребения Ислама Каримова в источник дохода.





– Я очень негативно отношусь к такой торговле. В место погребения нашего первого президента со всех областей Узбекистана приезжают простые люди. А некоторые так называемые «предприниматели» обманным путем продают им бессмысленные сувениры, убеждая их в том, что эти сувениры привезены из святых мест. Они продают плакаты с фотографией Ислама Каримова, на которых написана следующая фраза: «Я благословляю вас». Хотя покойный президент никогда не говорил такого и сейчас его душа не нуждается в подобной дешевой рекламе. Нужно положить конец такой незаконной торговле. Некоторые недобросовестные торговцы превратили место погребения Ислама Каримова в источник дохода, – говорит «Озодлику» журналист Каримберди Турамурод.









Напомним, что за прошед е два года могилу Ислама Каримова посетили главы многих зарубежных государств и другие высокопоставленные гости из-за рубежа. И сегодня исторический комплекс Шахи-Зинда в Самарканде, где похоронен первый президент Каримов, буквально «забит» туристами со всего Узбекистана, которые приезжают на могилу президента. Острословы шутят, что поездка в Самарканд сегодня в Узбекистане приравнивается к мини-хаджу.





Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, посетивший могилу Каримова в апреле 2017 года, приказал, чтобы могилу первого президента охраняли солдаты Национальной гвардии.



