Белорусский гимнаст занял 3-е место на этапе Кубка мира в Хорватии

Представитель Беларуси Василий Михалицын занял третье место на Кубке мира по спортивной гимнастике в категории «Челлендж» в хорватском Осиеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В упражнении на коне Михалицын успешно прошел квалификацию, а в решающем раунде он получил от арбитров 14,100 балла и завоевал бронзовую награду.

Победителем в этом виде программы стал представитель Тайваня Ли Чин Кай — 15,333 балла, серебряная награда в активе Акима Муссаева из Казахстана — 14,333.

Кроме Василия Михалицына, в Хорватии выступили белорусские гимнасты Павел Булавский и Егор Шарамков, но пробиться в финалы им не удалось.

Всего в юбилейном этапе Кубка мира в Осиеке приняли участие гимнасты из 30 стран.

Соревнования по спортивной гимнастике вошли в программу II Европейских игр в Минске. Турнир, в котором будут разыграны 12 медалей, состоится 22−26 июня 2019 года в комплексе «Минск-Арена».