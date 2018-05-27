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Белорусский гимнаст занял 3-е место на этапе Кубка мира в Хорватии
Представитель Беларуси Василий Михалицын занял третье место на Кубке мира по спортивной гимнастике в категории «Челлендж» в хорватском Осиеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В упражнении на коне Михалицын успешно прошел квалификацию, а в решающем раунде он получил от арбитров 14,100 балла и завоевал бронзовую награду.
Победителем в этом виде программы стал представитель Тайваня Ли Чин Кай — 15,333 балла, серебряная награда в активе Акима Муссаева из Казахстана — 14,333.
Кроме Василия Михалицына, в Хорватии выступили белорусские гимнасты Павел Булавский и Егор Шарамков, но пробиться в финалы им не удалось.
Всего в юбилейном этапе Кубка мира в Осиеке приняли участие гимнасты из 30 стран.
Соревнования по спортивной гимнастике вошли в программу II Европейских игр в Минске. Турнир, в котором будут разыграны 12 медалей, состоится 22−26 июня 2019 года в комплексе «Минск-Арена».
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Представитель Беларуси Василий Михалицын занял третье место на Кубке мира по спортивной гимнастике в категории "Челлендж" в хорватском Осиеке.
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