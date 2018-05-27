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Налоговая ловушка: С населения соберут 2 триллиона рублей на экономический прорыв

28.05.2018 13:16 — Разное | UDF  
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Фото: AFP
Правительство России не смогло найти деньги на реализацию майского указа президента Владимира Путина не прибегая к повышению налогов.

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников, среди многочисленных вариантов увеличения налоговой нагрузки власти выбрали НДС.

Его ставка, установленная на уровне 18%, будет повышена до 20% и вернется к уровню, на котором находилась до 2004 года. Одновременно обсуждается отмена льготной ставки НДС, которая действовала для лекарств и товаров первой необходимости.

Это позволит бюджету собрать дополнительно 2 триллиона рублей в ближайшие 6 лет на реализацию амбициозной программы Путина, потребовавшего ускорить рост до темпов выше мировых, войти в топ-5 крупнейших экономик мира, вдвое снизить уровень бедности и начать масштабные инфраструктурные стройки по всей стране.

Увеличение НДС даст четверть недостающей правительству суммы. Еще 2 триллиона рублей принесет повышение пенсионного возраста.

3 триллиона рублей Минфин планирует взять в долг, размещая облигации федерального займа, а остаток - 1 триллион - изъять у нефтегазового сектора за счет налогового маневра, который включает обнуление экспортной пошлины с одновременным повышением НДПИ.

Повышением НДС средства будут фактически изыматься у населения, объясняет Александра Суслина из Экономической экспертной группы: налог "зашит" в стоимость всех товаров и услуг, которые покупают потребители.

Особенно болезненной может стать отмена льготной ставки, продолжает Суслина: она вызовет рост цен на товары первой необходимости и ударит по беднейшим людям.

Инфляция ускорится на 0,8-1,1 процентного пункта, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. К тому же, добавляет она, повышение налоговой нагрузки никак не согласуется с идеей ускорения экономического роста. В классической экономической теории этот механизм известен как "налоговая ловушка: в стремлении собрать больше денег власть гасит предпринимательскую активность. В результате после кратковременного повышения сборов налогооблагаемая база сокращается. Чтобы удержать поступления в бюджет, налоги приходится повышать снова, и ситуация замыкается в порочный круг.

В эту ловушку в конце прошлого века попали страны Латинской Америки, рассказывает доцент кафедры экономтеории КемГУ Наталья Дятлова: стагнация экономики привела к тому, что в начале 2000х у Аргентины, Бразилии и Венесуэлы уровень ВВП на душу населения был таким же, как и в начале 1980х.
Общая налоговая нагрузка в России - около 33% ВВП - уже соответствует среднему уровню по Евросоюзу, указывает завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. Но страны ЕС растут медленно, а догнать их увеличивая сборы никак не получится.

Но авторитарные режимы не заинтересованы в стабильном экономическом росте, объясняет Дятлова: богатеющей средний класс предъявляет претензии и становится головной болью.

"Зрелому авторитаризму приходится поддерживать не рост, а стабильность и активно заниматься внутренним перераспределением", - констатирует она.

 
 
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Правительство России не смогло найти деньги на реализацию майского указа президента Владимира Путина не прибегая к повышению налогов.
 
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