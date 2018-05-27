

Сергей Скребец

Кстати, самогоисключают из ОГП. Случилось это после того, как он заявил о своем желании баллотироваться на пост председателя.-- говорят в ОГП. ---- Подумал, скоро будут президентские выборы, и было бы неплохо потренироваться на честных и справедливых выборах, проверить свой рейтинг. Поэтому и заявился. Решил выступить перед народом в регионах, зажечь массы. Тем более что там не особенно присматриваются к партийной принадлежности. Просто некоторые политики, как блуждающие форварды, чуть ли не каждый год меняют партии, но при этом позиционируют себя оппозиционерами.-- Нет, мне сразу на старте крылья обрезали. Только заявился и моментально сняли. Хотя я был членом ОГП, мне сказали, что по уставу партии нельзя в двух партиях состоять.-- А мы принципиально не идем на регистрацию, чтобы не сдавать своих членов. Иначе начнется отстрел людей: кого-то с работы уволят, кому-то контракт не продлят, кому-то штраф выпишут. В любом случае, к сторонникам партии будет самое пристальное внимание. Поэтому, как и положено при диктаторском режиме, мы ведем подпольную деятельность.-- Политическое поле полностью зачищено. Все э нимают. В таких условиях, конечно, хорошо было бы объединиться всем умным и желающим перемен, определиться с единым кандидатом, сильным лидером. Но избрать единого вряд ли удастся.Не так давно поменялось руководство у социал-демократов, в партии БНФ, и практически везде у штурвала есть люди, которые стучат, куда надо. Сейчас взялись на Лебедько и ОГП – так сказать, последний оплот оппозиции. Если председателем партии сделают Анну Канопацкую – все, на мой взгляд, партию можно закрывать!-- Конечно, у нее папа – известный бизнесмен, двое детей. Поэтому на Анну Канопацкую очень просто оказать давление. На нее можно запросто воздействовать через отца. Не думаю, что Анна готова настолько рисковать семейным бизнесом…Бороться с такой структурой, как КГБ – на партийных выборах очень сложно…