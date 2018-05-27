В Минске пожилой мужчина пять дней провел в сыром плену



Фото: МЧС





Дочь мужчины забеспокоилась, что тот не выходит на связь, приехала к нему и нашла отца в подвале.Подземелье глубиной 2,5 метра находится под балконом квартиры на первом этаже девятиэтажного здания.Спасатели с помощью альпинистского снаряжения вытащили мужчину из подвала. Пенсионера с обезвоживанием и инфицированием конечностей госпитализировали. Мужчина остается в тяжелом состоянии,пресс-служба МЧС.