ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске пожилой мужчина пять дней провел в сыром плену

28.05.2018 13:09 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: МЧС
На улице Кабушкина в Минске пожилой мужчина упал в погреб и провел там 5 дней.

Дочь мужчины забеспокоилась, что тот не выходит на связь, приехала к нему и нашла отца в подвале.

Подземелье глубиной 2,5 метра находится под балконом квартиры на первом этаже девятиэтажного здания.

В Минске пожилой мужчина пять дней провел в сыром плену

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения вытащили мужчину из подвала. Пенсионера с обезвоживанием и инфицированием конечностей госпитализировали. Мужчина остается в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улице Кабушкина в Минске пожилой мужчина упал в погреб и провел там 5 дней.
 
Новости дня
Новости разные
 
Анна Канопацкая: «Неприятно удивил Николай Козлов…»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Soligorsk News
Прамень
28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика