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В Минске пожилой мужчина пять дней провел в сыром плену
Фото: МЧС
Дочь мужчины забеспокоилась, что тот не выходит на связь, приехала к нему и нашла отца в подвале.
Подземелье глубиной 2,5 метра находится под балконом квартиры на первом этаже девятиэтажного здания.
Спасатели с помощью альпинистского снаряжения вытащили мужчину из подвала. Пенсионера с обезвоживанием и инфицированием конечностей госпитализировали. Мужчина остается в тяжелом состоянии,
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На улице Кабушкина в Минске пожилой мужчина упал в погреб и провел там 5 дней.
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