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Неожиданно: Илон Маск займется производством кирпичей

28.05.2018 13:02 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Известный своими передовыми разработками американский бизнесмен Илон Маск решил заняться производством обычного строительного кирпича.

Решение созрело в рамках проекта Илона Маска по строительству под американскими мегаполисами сетей скоростных транспортных тоннелей. Планируется, что с наземной инфраструктурой тоннели будут связаны с помощью специальных лифтов.

Буровые работы сопровождаются выбросом на поверхность больших объемов разной породы. Именно эти отходы планируется использовать для изготовления кирпича, сообщает Popular Mechanics. Презентация прошла в Лос-Анджелесе, где компания The Boring Company намерена начать строительство подземных тоннелей.

Производить кирпич планируется путем добавления в исходное сырье небольшого количества бетона с последующим сжатием полученной массы под воздействием большого давления.

По мнению Маска, стоимость продукции может составить примерно 10 центов за один строительный блок, пишет sb.by.

 
 
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Известный своими передовыми разработками американский бизнесмен решил заняться производством обычного строительного кирпича.
 
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