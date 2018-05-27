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Неожиданно: Илон Маск займется производством кирпичей
Иллюстративное фото
Решение созрело в рамках проекта Илона Маска по строительству под американскими мегаполисами сетей скоростных транспортных тоннелей. Планируется, что с наземной инфраструктурой тоннели будут связаны с помощью специальных лифтов.
Буровые работы сопровождаются выбросом на поверхность больших объемов разной породы. Именно эти отходы планируется использовать для изготовления кирпича, сообщает Popular Mechanics. Презентация прошла в Лос-Анджелесе, где компания The Boring Company намерена начать строительство подземных тоннелей.
Производить кирпич планируется путем добавления в исходное сырье небольшого количества бетона с последующим сжатием полученной массы под воздействием большого давления.
По мнению Маска, стоимость продукции может составить примерно 10 центов за один строительный блок, пишет
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Известный своими передовыми разработками американский бизнесмен решил заняться производством обычного строительного кирпича.
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