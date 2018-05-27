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Эксперт-экономист: "Этот кошмар продолжается"

28.05.2018 12:53 — Разное | UDF  
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Фото Еврорадио
Известный экономист Леонид Заико объяснил, почему Беларуси не нужна программа индустриализации.

– Да не нужны Беларуси никакие программы индустриализации, не нужна ей промышленная индустриализация, – рассуждает руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико на страницах Белгазеты. – Она не имеет смысла, если хотите – она глупа. Лучше уж продолжать тогда поддерживать камвольный комбинат. Тогда только белорусские женщины будут иметь специальность «чесальщица-мотальщица». Звучит очень эротично.

Понимаю, когда об индустриализации говорил Сталин. Тогда страна ходила в лаптях. А сейчас зачем? Не надо тратить время на какую-то индустриализацию.

В Минэкономики, наверное, сидит куча народа, которая не знает, чем заняться, оттого и выдумывает всякие проекты-прожекты. Помните, сколько программ там уже было написано? Увеличить ВВП на 70%, запустить заводы, поднять экономику с колен, поднять зарплату до $ 1000 и т.п.

И этот кошмар продолжается. Лучше распустить само министерство.

 
 
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Известный экономист Леонид Заико объяснил, почему Беларуси не нужна программа индустриализации.
 
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