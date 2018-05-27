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Европейский союз дзюдо прокомментировал скандальный эпизод финала Лиги чемпионов
Европейский союз дзюдо прокомментировал ситуацию финального матча футбольной Лиги чемпионов, в которой звезда ФК «Ливерпуль» Мохаммед Салах получил травму, через которую был вынужден покинуть поле на 30-й минуте.
Египетский игрок «Ливерпуля», столкнувшись с капитаном мадридского «Реала» Серхие Рамосом, получил повреждение плеча. Некоторые считают, что в том игровом эпизоде капитан мадридцев Рамос специально навалился всей тяжестью на Мохаммеда Салаха.
«Есть серьезные причины, почему Ваки-гатамэ – запрещенный прием (рычаг локтя с захватом руки под мышкой – прим.), особенно при переходе в не-ваза. Что вы думаете об этом фоле (судья матча нарушения не зафиксировал – прим.) в финальном матче Лиги чемпионов?» – написали на официальном аккаунте Европейского союза дзюдо в «Facebook».
Публикация сопровождается фотографией спорного момента, на котором размещен текст:
«Такой захват руки запрещен в дзюдо, но в футболе довольно хорош, чтобы выиграть Лигу чемпионов».
Финал Лиги чемпионов, который вечером 26 мая прошел в Киеве и в котором встречались «Реал» (Мадрид) и «Ливерпуль», со счетом 3:1 победил клуб из Испании.
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Европейский союз дзюдо прокомментировал ситуацию финального матча футбольной Лиги чемпионов.
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