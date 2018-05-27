ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Европейский союз дзюдо прокомментировал скандальный эпизод финала Лиги чемпионов

28.05.2018 12:50 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Европейский союз дзюдо прокомментировал ситуацию финального матча футбольной Лиги чемпионов, в которой звезда ФК «Ливерпуль» Мохаммед Салах получил травму, через которую был вынужден покинуть поле на 30-й минуте.

Египетский игрок «Ливерпуля», столкнувшись с капитаном мадридского «Реала» Серхие Рамосом, получил повреждение плеча. Некоторые считают, что в том игровом эпизоде капитан мадридцев Рамос специально навалился всей тяжестью на Мохаммеда Салаха.


«Есть серьезные причины, почему Ваки-гатамэ – запрещенный прием (рычаг локтя с захватом руки под мышкой – прим.), особенно при переходе в не-ваза. Что вы думаете об этом фоле (судья матча нарушения не зафиксировал – прим.) в финальном матче Лиги чемпионов?» – написали на официальном аккаунте Европейского союза дзюдо в «Facebook».

Публикация сопровождается фотографией спорного момента, на котором размещен текст:

«Такой захват руки запрещен в дзюдо, но в футболе довольно хорош, чтобы выиграть Лигу чемпионов».


Финал Лиги чемпионов, который вечером 26 мая прошел в Киеве и в котором встречались «Реал» (Мадрид) и «Ливерпуль», со счетом 3:1 победил клуб из Испании.

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский союз дзюдо прокомментировал ситуацию финального матча футбольной Лиги чемпионов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Узбекистане вылавливают тех, кто сделал из первого президента сувениры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика