Европейский союз дзюдо прокомментировал скандальный эпизод финала Лиги чемпионов

«Такой захват руки запрещен в дзюдо, но в футболе довольно хорош, чтобы выиграть Лигу чемпионов».

Египетский игрок «Ливерпуля», столкнувшись с капитаном мадридского «Реала», получил повреждение плеча. Некоторые считают, что в том игровом эпизоде капитан мадридцев Рамос специально навалился всей тяжестью на Мохаммеда Салаха.– написали на официальном аккаунте Европейского союза дзюдо в «Facebook».Публикация сопровождается фотографией спорного момента, на котором размещен текст:Финал Лиги чемпионов, который вечером 26 мая прошел в Киеве и в котором встречались «Реал» (Мадрид) и «Ливерпуль», со счетом 3:1 победил клуб из Испании.