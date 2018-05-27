Польша готова потратить до 2 миллиардов долларов на сдерживание российской агрессии





Польша готова потратить до 2 млрд долларов на создание постоянной американской военной базы для бронетанковая дивизия, которая должна будет сдерживать агрессию России.

Как сообщает польский портал Onet со ссылкой на документ польского Минобороны, Варшава выступила с инициативой о размещении на территории Польши постоянной военной базы США, ради этого польские власти готовы инвестировать в общий проект 1,5-2 млрд долларов.

Документ так и называется «Предложение о постоянном присутствии США в Польше». Он был разработан «в рамках мероприятий, направленных на углубление оборонного сотрудничества с США, включая увеличение присутствия американских войск в Польше» в 2018 году.

В документе отмечается, что постоянное присутствие в Польше дивизии войск США является «необходимым для сдерживания усилившейся и опасной позиции России, которая угрожает Европе». В Варшаве подчеркивают, что создание постоянной военной базы США в Польше отвечает интересам не только польской стороны, стремящейся обеспечить свою безопасность в свете «российской угрозы», но и соответствует Национальной оборонной доктрине США, которая «определяет агрессию России как главную угрозу Соединенным Штатам и глобальной стабильности».

Отстаивая необходимость создания военной базы в Польше, авторы документа указывают на всестороннее соответствие страны стандартам НАТО. В числе прочего в документе отмечается, что Польша - одна из немногих стран, выделяющих на оборонные нужды в соответствии с нормами НАТО 2% ВВП.

«С помощью постоянного присутствия [американских войск], вместе США и Польша могут создать более сильный, устойчивый альянс», - подчеркивается в предложении.