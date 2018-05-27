Беларусь хочет поставлять в Китай мясо и молоко через China Merchants Group





Беларусь заинтересована сотрудничать с корпорацией China Merchants Group в экспорте белорусской мясо-молочной продукции в Китай.

"Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с корпорацией China Merchants Group по экспортным поставкам белорусской мясо-молочной продукции в Китай", - заявил Андрей Кобяков на встрече с генеральным директором China Merchants Group Фу Ганфэном.

Во время визита министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в Китай в декабре 2017 года между "Чайна Мерчантс Фуд Групп" и рядом белорусских предприятий были подписаны соответствующие документы.

"Меня информировали, что китайские партнеры выражают заинтересованность в увеличении объемов экспорта белорусской мясо-молочной продукции в Китай, а также намерение выступить экспортером и перевозчиком указанной продукции. Правительство Беларуси также заинтересовано в наращивании поставок широкого ассортимента белорусских пищевых товаров в Китай и готово оказывать в этом необходимое содействие", - отметил премьер-министр.

China Merchants Group является учредителем совместной компании по развитию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и крупнейшим инвестором парка. Строительство в сжатые сроки современного логистического комплекса стоимостью более 120 млн долларов подтверждает серьезность намерений корпорации и дальше развивать бизнес в Беларуси.

"Мы высоко ценим уже достигнутые результаты сотрудничества с китайскими партнерами и готовы его всячески развивать. Правительством поддерживаются планы China Merchants Group по формированию на базе выставочного центра в "Великом камне" современного торгово-выставочного комплекса со всей сопутствующей инфраструктурой", - добавил Андрей Кобяков.

Белорусское правительство приветствует создание корпорацией в 2017 году инвестиционного промышленного фонда с заявленным размером инвестиций 575 млн долларов для поддержки проектов в Беларуси, сообщила пресс-служба Совмина.

"Надеемся на скорейшее открытие офиса фонда в индустриальном парке и начало его активной работы", - отметил глава правительства.

Фу Ганфэн в свою очередь поблагодарил Андрея Кобякова за возможность провести встречу и обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.