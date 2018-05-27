​Извержение вулкана Килауэа: лава может уничтожить последнюю дорогу для эвакуации людей

На Гавайях лава от вулкана Килауэа вплотную подобралась к последней дороге, по которой можно эвакуировать людей.

Власти призвали жителей одного из районов острова экстренно покинуть свои дома. Лава может им отрезать путь в ближайшие дни. Раскалённые потоки поглощают новые территории: уничтожены более 80 домов и приближаются к электростанции. Если лава настигнет её, то произойдёт выброс ядовитого газа.

Прогнозы не радуют: активность вулкана может усилиться в любое время.