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​Извержение вулкана Килауэа: лава может уничтожить последнюю дорогу для эвакуации людей

28.05.2018 14:04 — Разное | ОНТ  
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На Гавайях лава от вулкана Килауэа вплотную подобралась к последней дороге, по которой можно эвакуировать людей.

Власти призвали жителей одного из районов острова экстренно покинуть свои дома. Лава может им отрезать путь в ближайшие дни. Раскалённые потоки поглощают новые территории: уничтожены более 80 домов и приближаются к электростанции. Если лава настигнет её, то произойдёт выброс ядовитого газа. 

Прогнозы не радуют: активность вулкана может усилиться в любое время.

 
 
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Власти призвали жителей одного из районов острова экстренно покинуть свои дома.
 
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