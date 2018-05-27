Жлобин: о детской безопасности в летний период

24 и 25 мая с рабочим визитом и оказанием консультативно-методической помощи Жлобинский район посетила начальник центра пропаганды и взаимодействия с общественностью Гомельского областного управления МЧС Людмила Четвертная.

В ходе визита Людмила Ивановна встретилась с работниками детской поликлиники УЗ «Жлобинская ЦРБ» и педагогами средней школы №11 г.Жлобина и обсудила тему безопасности детей в летний период.

В рамках проведения второго этапа акции «Не оставляйте детей одних!» совместно с работниками Жлобинского районного подразделения МЧС начальник центра приняла участие в мероприятии с родителями и детьми в детской поликлинике.

Работники МЧС в преддверии летних каникул особое внимание родителей обращали на организацию безопасного детского отдыха, досуговую занятость летом, а также рассказали родителям о необходимости обучения детей безопасности поведения с самого раннего возраста.

Родители и дети принимали активное участие в конкурсах и играх, посмотрели мультфильмы «Волшебная книга», фильм «Супер МАМА». Все участники мероприятия от спасателей получили наглядно-изобразительную продукцию, которая поможет повысить детям уровень знаний по безопасному поведению.

Татьяна Селюк,

специалист группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Жлобинского районного подразделения МЧС

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "