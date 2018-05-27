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Жлобин: о детской безопасности в летний период

28.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Жлобин: о детской безопасности в летний период

24 и 25 мая с рабочим визитом и оказанием консультативно-методической помощи Жлобинский район посетила начальник центра пропаганды и взаимодействия с общественностью Гомельского областного управления МЧС Людмила Четвертная.

В ходе визита Людмила Ивановна встретилась с работниками детской поликлиники УЗ «Жлобинская ЦРБ» и педагогами средней школы №11 г.Жлобина и обсудила тему безопасности детей в летний период.

В рамках проведения второго этапа акции «Не оставляйте детей одних!» совместно с работниками Жлобинского районного подразделения МЧС начальник центра приняла участие в мероприятии с родителями и детьми в детской поликлинике.

Работники МЧС в преддверии летних каникул особое внимание родителей обращали на организацию безопасного детского отдыха, досуговую занятость летом, а также рассказали родителям о необходимости обучения детей безопасности поведения с самого раннего возраста.

Родители и дети принимали активное участие в конкурсах и играх, посмотрели мультфильмы «Волшебная книга», фильм «Супер МАМА». Все участники мероприятия от спасателей получили наглядно-изобразительную продукцию, которая поможет повысить детям уровень знаний по безопасному поведению.

 

Татьяна Селюк,

специалист группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Жлобинского районного подразделения МЧС

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24 и 25 мая с рабочим визитом и оказанием консультативно-методической помощи Жлобинский район посетила начальник центра пропаганды и взаимодействия с...
 
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