|
Жлобин: о детской безопасности в летний период
28.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
24 и 25 мая с рабочим визитом и оказанием консультативно-методической помощи Жлобинский район посетила начальник центра пропаганды и взаимодействия с общественностью Гомельского областного управления МЧС Людмила Четвертная.
В ходе визита Людмила Ивановна встретилась с работниками детской поликлиники УЗ «Жлобинская ЦРБ» и педагогами средней школы №11 г.Жлобина и обсудила тему безопасности детей в летний период.
В рамках проведения второго этапа акции «Не оставляйте детей одних!» совместно с работниками Жлобинского районного подразделения МЧС начальник центра приняла участие в мероприятии с родителями и детьми в детской поликлинике.
Работники МЧС в преддверии летних каникул особое внимание родителей обращали на организацию безопасного детского отдыха, досуговую занятость летом, а также рассказали родителям о необходимости обучения детей безопасности поведения с самого раннего возраста.
Родители и дети принимали активное участие в конкурсах и играх, посмотрели мультфильмы «Волшебная книга», фильм «Супер МАМА». Все участники мероприятия от спасателей получили наглядно-изобразительную продукцию, которая поможет повысить детям уровень знаний по безопасному поведению.
Татьяна Селюк,
специалист группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Жлобинского районного подразделения МЧС
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 и 25 мая с рабочим визитом и оказанием консультативно-методической помощи Жлобинский район посетила начальник центра пропаганды и взаимодействия с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)