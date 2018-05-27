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Праздничная служба в Жлобинском Свято-Троицком кафедральном соборе

28.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Праздничная служба в Жлобинском Свято-Троицком кафедральном соборе

27 мая, в День Святой Троицы, праздничную службу в Жлобинском Свято-Троицком кафедральном соборе возглавил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. 

Владыке сослужили: секретарь епархии протоиерей Георгий Алампиев, благочинный монастырей Гомельской епархии архимандрит Амвросий (Шевцов), благочинный церквей Жлобинского благочинного округа протоиерей Василий Пилипенко и духовенство собора.

По окончании литургии архиепископ совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных молитв, а затем возглавил крестный ход.


Глава епархии поздравил жлобинчан с праздником, маленьким прихожанам раздал сладкие угощенья.


Н. ВОРОНОВИЧ.
Фото с сайта eparhiya.by

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27 мая, в День Святой Троицы, праздничную службу в Жлобинском Свято-Троицком кафедральном соборе возглавил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. ...
 
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