Праздничная служба в Жлобинском Свято-Троицком кафедральном соборе

27 мая, в День Святой Троицы, праздничную службу в Жлобинском Свято-Троицком кафедральном соборе возглавил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.

Владыке сослужили: секретарь епархии протоиерей Георгий Алампиев, благочинный монастырей Гомельской епархии архимандрит Амвросий (Шевцов), благочинный церквей Жлобинского благочинного округа протоиерей Василий Пилипенко и духовенство собора.

По окончании литургии архиепископ совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных молитв, а затем возглавил крестный ход.





Глава епархии поздравил жлобинчан с праздником, маленьким прихожанам раздал сладкие угощенья.





Н. ВОРОНОВИЧ.