|
Праздничная служба в Жлобинском Свято-Троицком кафедральном соборе
28.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
27 мая, в День Святой Троицы, праздничную службу в Жлобинском Свято-Троицком кафедральном соборе возглавил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.
Владыке сослужили: секретарь епархии протоиерей Георгий Алампиев, благочинный монастырей Гомельской епархии архимандрит Амвросий (Шевцов), благочинный церквей Жлобинского благочинного округа протоиерей Василий Пилипенко и духовенство собора.
По окончании литургии архиепископ совершил великую вечерню праздника Пятидесятницы с чтением коленопреклонных молитв, а затем возглавил крестный ход.
Глава епархии поздравил жлобинчан с праздником, маленьким прихожанам раздал сладкие угощенья.
Н. ВОРОНОВИЧ.
Фото с сайта eparhiya.by
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 мая, в День Святой Троицы, праздничную службу в Жлобинском Свято-Троицком кафедральном соборе возглавил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)