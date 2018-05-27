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В Слуцке на Майском Посаде перекрыли движение. Как долго это продлится
28.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
С понедельника, 28 мая, по улице Солигорской и Западному проезду перекрыто автомобильное движение. Это связано со строительством кольцевой развязки. Проезд открыт с улицы Виленской на Тутаринова.
Об этом «Кур'еру» сообщил Александр Шерешик, директор ООО «Дорстройсервис».
Работы на перекрытых улицах продлятся до 12 июня. Строители сделают все коммуникации, ливневую канализацию, уложат асфальтобетонное покрытие, поставят дорожные знаки, нанесут разметку.
Когда закончатся работы со стороны Солигорской, перекроют движение по улице Тутаринова и одной полосе улицы Виленской. Объезд пойдёт по улице Солигорской и Западному проезду.
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