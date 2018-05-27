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Почему у «Евроопта» в «Маяке» появилась приставка «Super»

28.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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Почему у&nbsp;&laquo;Евроопта&raquo; в&nbsp;&laquo;Маяке&raquo; появилась приставка &laquo;Super&raquo;
Фото: Ольга Паздерина
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Новые магазины «Евроопт» сети «Евроторг» открываются под другими названиями, как и произошло в Слуцке. Те, что уже работают, постепенно будут переименовывать.

Об этом «Кур'еру» рассказал Андрей Бондарик, начальник сектора мерчендайзинга «Евроторг».

По словам Андрей Бондарика, новую градацию форматов магазинов ввели с начала года, потому что «Евроопт» пришёл в село.

Вместо обычных знаков «+» водится другая классификация:

  • «Евроопт mini market» — сельский магазин;
  • «Евроопт market» — небольшой магазин в городе, формат «у дома» (раньше «+»);
  • «Евроопт super» — супермаркет (раньше «+ +»);
  • «Евроопт hyper» — гипермаркет (раньше «+ + +»);
  • «Euroopt prime» — магазин в крупном городе, отличается от других дополнительным элитным ассортиментом.

Сеть магазинов «Бруснічка» своё название и формат не изменит.

Напомним, что 26 мая в Слуцке открылся шестой в городе магазин компании «Евроторг» — «Евроопт Super». Расположился он в ТЦ «Маяк» на месте бывшего «Белмаркета». На открытие пришло больше 1000 человек.

Ранее

 
Теги: Минск
 
 
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