Почему у «Евроопта» в «Маяке» появилась приставка «Super»

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Новые магазины «Евроопт» сети «Евроторг» открываются под другими названиями, как и произошло в Слуцке. Те, что уже работают, постепенно будут переименовывать.

Об этом «Кур'еру» рассказал Андрей Бондарик, начальник сектора мерчендайзинга «Евроторг».

По словам Андрей Бондарика, новую градацию форматов магазинов ввели с начала года, потому что «Евроопт» пришёл в село.

Вместо обычных знаков «+» водится другая классификация:

«Евроопт mini market» — сельский магазин;

— сельский магазин; «Евроопт market» — небольшой магазин в городе, формат «у дома» (раньше «+»);

— небольшой магазин в городе, формат «у дома» (раньше «+»); «Евроопт super» — супермаркет (раньше «+ +»);

— супермаркет (раньше «+ +»); «Евроопт hyper» — гипермаркет (раньше «+ + +»);

— гипермаркет (раньше «+ + +»); «Euroopt prime» — магазин в крупном городе, отличается от других дополнительным элитным ассортиментом.

Сеть магазинов «Бруснічка» своё название и формат не изменит.

Напомним, что 26 мая в Слуцке открылся шестой в городе магазин компании «Евроторг» — «Евроопт Super». Расположился он в ТЦ «Маяк» на месте бывшего «Белмаркета». На открытие пришло больше 1000 человек.

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