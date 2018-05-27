|
Почему у «Евроопта» в «Маяке» появилась приставка «Super»
28.05.2018 — Разное | Инфа-Курьер
Новые магазины «Евроопт» сети «Евроторг» открываются под другими названиями, как и произошло в Слуцке. Те, что уже работают, постепенно будут переименовывать.
Об этом «Кур'еру» рассказал Андрей Бондарик, начальник сектора мерчендайзинга «Евроторг».
По словам Андрей Бондарика, новую градацию форматов магазинов ввели с начала года, потому что «Евроопт» пришёл в село.
Вместо обычных знаков «+» водится другая классификация:
Сеть магазинов «Бруснічка» своё название и формат не изменит.
Напомним, что 26 мая в Слуцке
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото: Ольга Паздерина Самое важное В Слуцке на Майском Посаде перекрыли движение. Как долго это продлится «Евроопт...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)