«Женщина-пистолет» слуцкой группы RiverStone может стать песней месяца на столичном радио. Как голосовать

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Слуцкая рок-группа RiverStone со своей авторской песней «Женщина-пистолет» участвует в полуфинале конкурса «Песня месяца на радио Сталiца» в рамках проекта «Ведай нашых». У песни есть реальные шансы стать лучшей в мае или же занять довольно высокое место.
Об этом «Кур'еру» сообщил Игорь Уренцев, солист музыкальной группы RiverStone.
«Участие в конкурсе даёт нам возможность показать своё творчество более широкому кругу слушателей, а также открывает новые горизонты в продвижении. Потому победа в конкурсе для группы очень важна. Мы будем признательны, если случчане проголосуют за нас!» — сказал Игорь Уренцев.
Полуфинальное голосование началось в воскресенье, 27 мая, в 16.00 и продлится до 12.00 29 мая, вторника. Заметим, что голосовать необходимо сразу на двух ресурсах — в социальной сети «ВКонтакте» и сайте радио «Сталiца», пройдя по следующим ссылкам: