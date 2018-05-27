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На страже рубежей

28.05.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк  
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Погранзастава «Островецкая» Гродненской области, где несет службу Сморгонская пограничная группа, охраняет участок белорусско-литовской границы протяженностью в 25 километров. В этих местах защищает сухопутные отечественные рубежи наш земляк Сергей Авсейцев.
На страже рубежей
Служить в органах пограничной службы чечерянин попал неслучайно, к этому он проложил целенаправленный и не самый легкий путь. С тех пор, как во время поездок в соседние государства юноше пришлось пересекать границу, профессия привлекала молодого человека все больше. Благо, не подвело здоровье, и Сергею посчастливилось стать курсантом минского института пограничной службы. На протяжении пяти лет парень осваивал тонкости избранного дела, и вот уже год, как защищает государственную границу на заставе. За этот период ему покорились многие успехи. Во-первых, уже сама должность – заместитель начальника погранзаставы по оперативной деятельности – говорит о том, что офицер отличается теми личностными характеристиками бойца, без которых здесь не обойтись. Трижды он участвовал в столичных парадах, что проходят в День независимости Беларуси, отмечен наградой «Отличник пограничной службы II степени» и уже сегодня находится в двух шагах от присвоения звания старшего лейтенанта.
Как известно, основная задача пограничников – пресечь факты незаконной миграции и нелегальной перевозки через границу запрещенных товаров и грузов.
– И в этом военнослужащим помогает как местное население, так и современные технические средства, – делится Сергей. – К примеру, в достаточной мере оправдывает себя сигнализационная волоконно-оптическая система охраны «Ворон», позволяющая обнаружить попытку проникновения нарушителя через заборы, заграждения из колючей проволоки, проломы стен, потолков. А также интегрированная система видеонаблюдения и многое другое. Несмотря на то, что способы нелегалы и контрабандисты с каждым разом изобретают все более изощренные, эти попытки быстро пресекаются. Довольно часто приходится иметь дело с теми же гражданами Вьетнама, которые прибегают ко всяческим мерам, дабы вне пункта пропуска переправиться на территорию Литовского государства. К слову, обновление парка техники пришло вместе с недавним открытием нового комплекса погранзаставы «Островецкая». На ее территории расположены городок пограничной службы, площадка для рукопашного боя, учебное место для проведения тренировок по огневой подготовке, спортивные площадки и прочее. А личный состав проживает в достойных условиях. И это тоже немаловажно, ведь кроме профессионализма и современной техники свою роль играет и бытовой комфорт. Тем более, что рабочий день военнослужащего не всегда нормирован, и может существенно затянуться. Однако, трудности закаляют характер, и к этому офицер всегда готов.
Светлана ДИДКОВСКАЯ.

 
 
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Погранзастава «Островецкая» Гродненской области, где несет службу Сморгонская пограничная группа, охраняет участок белорусско-литовской границы...
 
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